大行指新世界估值重估關鍵為去槓桿　降目標價2成至8元

摩根士丹利發表報告，指出去槓桿仍是帶動新世界（0017）估值重估的關鍵，可是利率或會高位較長時間，對新世界幫助不大。該行又指出，雖然本港住宅市場樓價及成交有起色，惟認為新世界並非主要受惠者。



大摩又表示就算預期今年樓價有5%升幅，但發展商利潤率預期會下跌，並表示對新世界持審慎看法，及將新世界目標價調低20%至8元，維持「減持」評級。

該行指出新世界在港住宅佔總資產約15%，低於同業的29%。同時公司在港住宅新盤在今年下半年推出，可銷售資源大部份位於啟德跑道的合資項目，以及黃竹坑站第五期，可是有關地段供應已相當充裕。該行又指出長實（1113）以每平方呎2.2萬至2.5萬元，推出黃竹坑占站第三期項目Blue Coast，價格低於成本及其他發展期數，對新世界產生負面影響。大摩又預料受高地價成本影響，新世界在物業項目的息﹑稅前利潤（EBIT）率約1成。

料24年財年利息支出90億元

該行亦指出在出售新創建（0659）後，計及永續債新世界的淨負債比率約為65%。若以其淨負債1,550億元﹑及債務成本約5.5厘計算，2024財年利息開支達90億元，難以支持每年派息100億元。就算公司將資本開支削至150億元，在2024至25財年仍會出現負現金流。

大摩將新世界2024至2026年財年每股盈利降低16%至53%，以反映財務成本高企及物業發展利潤下跌，又表示最新給予的8元目標價，較公司每股資產淨值折讓75%計算。