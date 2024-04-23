謝安琪化身精明媽咪只對呢種投資　自爆兒子教育基金早已供滿

樂壇天后謝安琪今日（23日）出席滙豐與英國文化協會策略合作啟動儀式。謝安琪分享，她笑言為子女儲蓄策略是「一出世，就儲錢」。她透露自己投資方法較多元化。「一籃子乜都有啲，基金定期有會掂下。」但她認為，為子女儲錢並非一條簡單的數，強調儲錢要趁早。



𣾀豐在公布「港人子女英國升學」調查結果，當中提到父母需為每個赴英升學的子女，準備360萬港元。對此，謝安琪感到十分驚訝，因為該筆花費與她想像中有相當差距。「聽到條數都嚇咗一條，同我想像中有出入。」

謝安琪指，有一樣不求「回本」的投資，就是花錢在一對子女身上。（梁鵬威攝）

不過，對她而言，有一樣不求「回本」的投資，就是花錢在一對子女身上。她指，自己會鼓勵他們要多元化學習，故會為他們報讀不同興趣班，當他們能接觸不同領域，自然會有所發揮。「唔係話要贏幾多獎杯或者比賽，而係對呢個世界嘅欣賞，當中承載咗好多value（價值）。」

謝安琪又指出，長子張瞻，讀埋下年高中就升大學。當其出生後已買教育基金並已儲滿，現正滾存，所以不擔心兒子。

談及女兒時，謝安琪指女兒張靖今年只有7歲，笑言尚有長路要走，需要預料去準備資金。幸好丈夫張繼聰能幫手，鼓勵兒子多往外闖，但會對女兒說留港讀書﹕「一個人喺出面會遇到好多困難，好慘慘㗎！好淒涼﹑好孤獨，好掛住屋企！」

謝安琪又指出丈夫流淚苦勸，笑言連自己都驚，女兒則相當受落。