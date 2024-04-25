澳門建5萬人戶外表演場地　何猷龍：酒店客房不足冀與橫琴互補

澳門行政長官賀一誠早前表示，年底前氹仔會興建一個可容納5萬人的臨時大型戶外表演場地，以發展演藝之都。新濠主席兼行政總裁何猷龍接受澳門傳媒《Allin media》訪問時表示，場地落成後可邀請包括Taylor Swift等世界級明星舉行演唱會，惟憂慮澳門未有足夠酒店房應付。



他指出，現時全澳只有4萬多間客房，若果開辦5萬人的演唱會，澳門需要很多酒店房間，不擔心鄰近橫琴的酒店會搶客，反而認為期望橫琴與澳門「團進團出」多次往返的政策出台後，橫琴將有更多較便宜的酒店提供，有利澳門與橫琴的發展。

澳門社會文化司司長歐陽瑜就表示，澳門政府已有，主要是在澳門蛋和綜合度假村一帶的土地，政府希望場地設在氹仔，目前已有一些場地選擇，現正嘗試平整及研究能否使用，目標是希望明年首季開始舉辦演唱會。

五一黃金周假期將至，何猷龍相信，澳門酒店入住率可達9成以上，現時日均旅客亦有10萬人次，大約是疫前2019年的8至9成。

此外，澳門各大博企已陸續公佈首季業績，何猷龍表示，目前公司首要目標仍是減債，因過去疫情3年累積很多債務，現時債務還是較多，但作為公司最大股東，他也希望可以早日派息，但及後時間會着重減債。