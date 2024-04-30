滙豐季績｜首季稅前溢利127億美元　按年跌2%

滙豐（0005）公布截至今年3月底止首季業績。截至今年3月底除稅前溢利為127億美元，按年跌2%。季度股息10美仙外，亦宣布派發特別息21美仙。



該行在今年首季業績內宣布即將進行新一輪回購，涉及最多30億美元。

該行指出季內除稅前溢利包括完成出售加拿大業務，錄得48億美元增益，但阿根廷業務分類為持作出售用途後於季內確認11億美元減值，抵銷部份增幅。稅前利潤減少亦反映出售法國零售銀行業務相關﹑而於2023年首季作出21億美元減價回撥不復再現，以及在去年首季收購英國矽谷銀行確認15億美元增益不再重現。

該行指出季內收入208億美元，增幅為3%，其中淨利息收益為87億美元，減少3億美元。淨利息收益率為1.63厘，按年收窄6個基點，卻按年擴闊11個基點。季內預期信貸損失為7億美元，按年增加3億美元。

該行又指出，季內費用收益淨額為31.46億美元，按年增加5.3%。

料今年淨利息收益至少410億美元

該行指出於2024年2⽉21⽇全年業績中列出的指引維持不變，2024年不包括須予注意項⽬影響的平均有形股本回報率⽬標維持在15%左右，⽽視乎環球利率的⾛勢，銀⾏業務淨利息收益⾄少達到410億美元。該行亦確認將2024年對比2023年的⽬標基準成本增幅指引維持在⼤約5%，⽽2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比則為⼤約40個基點。

該行指出有關指引反映對現時對全球宏觀經濟環境（包括客⼾和⾦融市場活動）的展望，當中涉及對多個市場影響因素的模型推算，例如市場引伸利率（截⾄2024年4⽉初），以及客⼾⾏為和活動⽔平。

該行又指出擬將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，⽽2024年不包括重⼤須予注意項⽬及相關影響的股息派付比率⽬標則為50%。