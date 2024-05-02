鮑威爾為市場加息憂慮降溫　道指急飆近500點　納指升逾1%

美國聯儲局周三（5月1日）公布議息結果，一如預期連續第6次維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）在記者會上表示，當局下一次政策利率調整不太可能是加息，言論刺激美股急飆，道指上升近500點。他也稱，對今年是否會減息沒有太大的信心，不知道通脹是否會下降到足以減息的程度。他指局方將保持耐性，在接近減息時謹慎決策。



截至本港時間凌晨2時54分，道指報38,296點，升480點或1.27%；納指報15,860點，升202點或1.30%；標普500指數報5,083點，升48點或0.96%。

鮑威爾表示，當官員對通脹下調至2%目標更有信心時，減息將成為可能。但不知道還需要多久才能減息，認為勞動力市場意外疲軟可能是刺激減息因素。他重申，如果通脹持續且勞動力市場仍然強勁，那麼推遲減息可能是適當的。

鮑威爾預期是今年通脹將回落，但直言信心較低。自去年12月以來，商品和住房通脹高於預期。官員們得出的信號是，實現2%通脹的可持續路徑將需要更長時間。

交易員目前將9月視為美聯儲首次減息的可能時間點，概率約為62%。