孖士打律師行將獨立營運兼復用舊名　消息指無裁員計劃

總部設於美國芝加哥的大型律師事務所Mayer Brown，落實分拆香港業務「孖士打律師行」獨立營運，並恢復2008年合併前的名號Johnson Stokes & Master以繼續營運。Mayer Brown會透過設立新合伙繼續在港營運。



根據分拆協議及Mayer Brown設立新位夥協議，仍有待香港律師會批准，希望在今年底前生效，並於2025年中前完成過渡安排。

據消息指出孖士打律師行沒有任何裁員計劃，同時分拆完成後，大部分律師會留在孖士打律師行。消息又指出，絕大部分客戶對分拆反應正面，仍會留在孖士打律師行。

孖士打律師行從1863年起在香港營運，目前在港擁有辦事處約170名律師，提供全方位法律服務。Mayer Brown除分拆香港業務，還會同時分拆上海及北京辦事處營運。

分拆助Mayer Brown在港持續發展

Mayer Brown 全球主席Jon Van Gorp 表示：「對於過去15 年與孖士打律師行的合作、共同取得的成就以及建立律師、員工和客戶之間的穩固關係，我們感到非常自豪。我們的策略是在包括香港在內的國際金融中心優先發展與客戶最相關的核心產品和產業。本次安排可使Mayer Brown在香港持續發展與我們策略重點相符的業務。」

孖士打律師行首席合夥人董光顯表示：「作為植根香港的律師行，我們憑藉對這個地區的深刻了解，繼續透過在香港和內地的代表處為客戶提供全方位服務。我們的客戶當前面對各種挑戰和機遇，『孖士打』作為一家具有領導地位的律師行應繼往開來地配合客戶需求，也正是我們以獨立律師行的身份，開拓新方向的最佳時機。」