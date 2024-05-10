摩通指港金融環境受高息等因素影響　地緣局勢緊張利中企赴港掛牌

摩根大通於發表題為以「香港作為金融中心前景」經濟報告，指出香港金融環境具挑戰，既受高息周期影響，亦受到內地經濟及地緣政治結構因素。



不過該行指出相關因素變化趨勢，未必會令香港情況進一步轉差，又指出法律體系﹑資本自由流動﹑與美元掛鈎等，促使香港較內地城市具有優勢。香港仍為領先人民幣離岸業務中心，加強與內地金融融合亦符合香港利益。

五項金融指數競爭力均下跌

報告又引述上月最新一期全球金融中心指數，指出香港作為金融中心的競爭力明顯下降。在營商環境﹑人力資源﹑基建﹑金融發展及聲譽等5大項，均跌出首5名，可是在2018年時香港卻在三甲之內。金融業表現亦落後於整體經濟，在2022年及2023年本港金融保險業的GDP分別跌2.6%及1.7%，佔去年香港GDP比重較2020年下跌1.1個百分點至19.6%。

報告內摩通指出高利率屬周期因素，結構因素帶來的影響會較長。該行預料從2026年至2030年，內地潛在經濟增長降至3.6%。在通縮及經濟增長放緩下，將影響企業獲利能力及估值，甚至港股市場。惟該行相信市場似乎已消化相關負面因素，促使情況進一步轉壞幅度有限。

摩通指內地經濟規模龐大為港提供機會

摩通亦指出《國安法》和23條立法，引起市場關注對本港自身法律框架的影響。政府向市場保證法例只針對極少數危害國家安全人士，不會影響正常營商，摩通認為或需時間才能讓市場相信法例不會影響香港的普通法框架。 該行又認為，地緣政治加劇緊張會有助香港成為內地企業更安全、更受歡迎的上市地點。另外去年居港的美國公民數量已回升至約疫前水平，或是出現轉機信號。

摩通指出香港作為單獨關稅區、稅制有利營商、港元與美元掛鈎，有助成為國際金融和貿易中心，本港亦一直加強金融基礎設施，近期亦有推出計劃吸引人才。另外，內地經濟增速雖然放緩，其經濟規模和金融服務需求依然龐大，仍為香港金融業提供有大量機會。