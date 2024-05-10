中歐商會調查稱以內地為首選投資地比率僅13%　屬紀錄新低

中國歐盟商會一項調查顯示，中國作為首選投資國地位正在下降，接受調查的公司中只有13%將中國視為首選投資目的地，這是2010年有紀錄以來最低比例，2021年時這一佔比為27%。調查顯示隨著中國作為歐洲企業投資目的地吸引力下降，東協已成為資金轉向的主要受益者，其次是歐洲﹑印度及北美。



調查顯示公司逐步轉移投資，以便減輕中國與其他國家「脫鉤」的影響，尋找其他地方機會，信心下降尤其令人擔憂，因為反映出的觀點已基本不再考慮疫情影響，表現挑戰將是長期存在‧

中歐商會主席Jens Eskelund指出現在看到內地經濟問題看法，已開始具更持久特徵，反映企業開始調整預期。中歐商會調查顯示，逾3分1在華歐盟企業認為行業普遍產能過剩，其中建築業及汽車行業問題最明顯，並將此問題歸因於內地過度投資及內需不足，認為過度投資抑制了價格，增加內地競爭壓力。

2024年1月1日晨，北京天安門廣場舉行升旗儀式。（新華社）

調查亦顯至規則欠清晰及法律環境難以預測，仍為監管層面最大障礙。其中金融服務公司認為，與數據相關的法律最令人擔心。不過這項調查是今年1至2月進行，當時內地尚未放寬對數據跨境流動監管。

調查亦反映出受訪者對內地經濟放緩的憂慮，55%受訪者將此列為三大商業挑戰，較去年增加19個百分點。逾半受訪公司計劃削減成本，其中4分1公司擬透過裁員削減成本。表示有意擴大在華業務受訪者佔42%，為2012年有紀錄以來最低。