騰訊音樂首季經調整純利增21%　每股首派6.85美仙　美股盤前漲6%

騰訊（0700）旗下騰訊音樂 （1698）公布首季業績，期內經調整純利錄得17億人幣（下同），按年增20.8%。期內總收入為67.7億元，按年降3.4%。



公司宣佈，將首次支付2023財年年度現金股利約2.1億美元，每普通股派發0.0685美元，或每ADS派發0.137美元的股息。當下，騰訊音樂（美：TME）美股盤前漲6%報14.1美元。



騰訊音樂期內經調整純利錄得17億人幣（下同），按年增20.8%。（資料圖片）

在線音樂服務收入按年增長43%

公司指，期內總收入下降，主要由於社交娛樂服務和其他服務收入下降所致，部分被在線音樂服務收入的強勁增長所抵銷。

不過，公司在線音樂服務收入按年增長43%，至50.1億元，主要得益於在線音樂訂閱收入的強勁增長以及廣告服務收入的增長。第一季度，在線音樂付費用戶數按年增長20.2%至1.135億，單個付費用戶月均收入為人民幣10.6元。

騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信指，一季度在線音樂付費用戶數淨增創下680萬的歷史新高，單個付費用戶人均收入保持健康水平。公司專注於高質量成長也推動淨利潤率進一步提升，將不斷豐富曲庫內容、推出更為個性化的功能體驗以更好地滿足用戶需求，從而在不斷變化的行業中保持活力與競爭力。