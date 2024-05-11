阿里騰訊同日放榜交鋒　專家超前部署　提散戶未來兩周要「坐穩」

撰文：鄭文玥
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港股此輪回暖，科技股領軍居功甚偉。而在下周二（14日）佛誕前夕，阿里巴巴（9988）與騰訊（0700）將同日發佈財報，無懼正面競技交鋒。兩隻龍頭成分股在恒指權重合計佔比高達16%，可謂「舉足輕重」，市場亦期待雙雄業績倘發力，港股或可「百尺竿頭，更進一步」。

不過，值得留意的是，iFast Global Markets副總裁溫鋼城提醒，雖然兩間龍頭公司業績應不會太差，但也難有驚喜，績後更恐回調，皆因港股需時消化本輪2000點的漲幅，故不排除未來兩周恒指會處整固橫行階段。不過他料港股升勢未完，喘定可再發力，此兩隻龍頭更是「一榮俱榮」，散戶更宜長揸，同時料阿里股價年內可見90元，騰訊則見400元。

阿里經調整純利料挫4%　騰訊則多賺32%

據《彭博》數據預測，截至今年3月底的財季，阿里季度非公認會計準則淨利跌至262.4億元（人民幣，下同），按年挫4.1%，收入預計則為2198.0億元，按年升5.6%。

至於騰訊季內經調整純利則估計會有430.1億元，按年升幅為32.2%。公司預計收入就有1589.0億元，按年就升5.9%。

大行料阿里巴巴電商市佔率將有所回升。﹙資料圖片﹚

淘天改革電商市佔率料回升　菜鳥EBITA或轉虧

要談到阿里最核心的業務，自是淘天集團的電商。主席蔡崇信3月時就直言，首要目標是在電商領域獲勝，提升用戶體驗。多間大行均表示，相信公司電商市佔流失將收窄，瑞銀、大摩就齊預計，淘天客戶管理收入可按年升4%，只是商品成交金額GMV增幅與變現率的差距，仍屬未知之數。

而季內阿里最大的動作，莫過於撤回菜鳥IPO，該分部EBITA或將轉盈為虧。瑞銀報告指，菜鳥收入料按年可升25%，但受投資擴大，以及一次性挽留員工花紅全部計入該季度的影響，EBITA或轉虧損約8億元，大摩的預測亦所差無幾。

除卻核心電商業務，市場廣為關注的國際電商業務，大行分析亦預計會是今次業績，收入增長最快的分部，料按年可漲逾40%，不過EBITA就受壓。

騰訊主席馬化騰年初時所述，微信已成為「老樹」，需「發新芽」。（資料圖片）

騰訊本土遊戲收入料挫半成　專家期待廣告收入提振

另一邊廂，騰訊最吸睛的遊戲業務，大行料受累於本土市場疲弱，態度亦未算樂觀。瑞銀預測，騰訊首季本土遊戲收入按年跌5%，花旗就料跌6%，原因集中於去年《和平精英》的高基數效應，以及今年首季，集團並未推出大型遊戲。

不過，集團業績亦有兩大亮點可期。其一即國際遊戲業務，去年該收入增長14%，總裁劉熾平上季直言，全球行業增長只錄得低單位數，因而騰訊其實跑贏全球同業；花旗則料國際遊戲收入可漲1.5%。其二，本月底騰訊將新推《DNF手遊》，消息傳出當日，股價應聲而漲6.2%，大摩就也指，料第二季本地遊戲應可觸底反彈。

溫鋼城就笑稱，其實除《王者榮耀》外，他已未聞騰訊研發出可媲美這樣的「皇牌遊戲」。因而他更期待公司廣告業務的增長，恰如騰訊主席馬化騰年初時所述，微信已成為「老樹」，需「發新芽」，其中就包括通過社交媒體提升廣告收入，他就指，內地經濟復甦，料商家投放廣告的意願也有提振效果。

阿里首季斥約374.4億港元回購，騰訊就斥資148億元。（資料圖片）

阿里騰訊密密回購　阿里首季更慷慨

誠然，「科技大廠」財力雄厚，回饋股東的力度，亦備受市場關注。阿里首季斥約374.4億港元（下同），回購5.2億股普通股。騰訊亦不示弱，斥資148億元，更放話今年回購額將加碼至千億。但兩者比較，其實阿里回購金額較騰訊多一倍有餘。

市場始終疑慮，騰訊南非大股東Naspers旗下Prosus減持，不過同期對比，Prosus沽出貨值約16億美元的騰訊股份，力度遠不及騰訊回購，當前其仍持有騰訊23.1億股。而對比兩家龍頭企業派息情況，去年底，阿里「破格」首派25億美元年度股息，折合之下每股派0.975元，股息率約有1.3厘；至於騰訊3月同宣佈今年每股派息3.4元，增幅達42%，股息率則略低，僅得0.9厘。

溫鋼城表示，港股需時消化本輪2000點的漲幅，故不排除兩隻科網龍頭股價回調。（資料圖片）

阿里料輕鬆升穿250天線　騰訊回調至330元宜入市

環顧大行報告，阿里騰訊業績雖無甚驚喜，但迎著港股此輪升勢，這兩隻龍頭股份似乎仍有部署的空間。就技術形態而言，阿里10天移動平均線，升穿20天線，呈現「黃金交叉」的利好信號。溫鋼城表示，阿里升穿250天線機會極大，公司目前仍在點滴累積動能，並非「大水漫灌」，且公司當前僅10倍的市盈率（PE），近乎公用股，估值吸引。股價年內可期升至90元，而前浪頂75元的位置較穩，即便回調至73至75元區間，都可趁低吸納。

不過他也坦言，市場資金其實更偏愛騰訊，往往是「炒到冇嘢好炒，先搵阿里」，但目前騰訊從260元的低位已大幅激彈，或要「再集氣」才能繼續往上走。根據14天RSI，騰訊現企75.4，處「超買」區間，溫鋼城表示，騰訊料年內升至400元左右水平，當中330元位置為成交密集區，亦為回調支持位，故今次騰訊若回落至330至350元區間，散戶不妨入手。

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