港股3連跌累挫768點　失守萬九關　阿里及網易皆瀉逾半成

美國聯儲局於周三（22日）公布議息會議紀要，當局指出當地抗通脹工作缺乏進展，與會官員亦支持於必要時再收緊貨幣政策，加上高盛行政總裁魏德巍預期，當局今年不減息。受到有關消息拖累，美股三大指數均低收，其中道指跌逾200點。



【16:43】

港股連跌3日，累計跌幅達768點，兼且失守19000點。恒指收市報18868點，跌326點，國指跌115點，報6701點，科指跌96點，報3896點，成交額為1,299億元。

科技股全面下挫，拖累大市表現，其中有傳將發行50億美元可換股債券的阿里（9988）跌5.2%，收市報78.65元，網易（9999）跌7.9%，為表現最差藍籌股，騰訊（0700）跌0.7%，美團（3690）跌0.9%，京東（9618）跌4.1%，小米（1810）跌2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）跌1%，平保（2318）跌3.7%，港交所（0388）跌2.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌4%，蔚來（9866）跌4.3%，小鵬（9868）跌5.3%，零跑（9863）跌5.7%，比亞迪（1211）跌1.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌2.8%，潤地（1109）跌2.2%，中海外（0688）跌0.7%，雅居樂（3383）跌8.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌2.7%，雅生活服務（3319）跌6.1%，華潤萬象（1209）跌3.7%，中海物業（2669）跌6.4%。

消費股方面，安踏（2020）跌2.2%，李寧（2331）跌5.6%，海底撈（6862）跌2.3%。

阿里巴巴。（香港01）

【15:43】

內地股市低收，上證收市報3116點，跌42點，深成指數收市報9541點，跌151點，滬深300指數收市報3641點，跌42點，創業板指數收市報1852點，跌25點。

港股最新報18859點，跌366點。

【13:37】

港股跌幅在午後再增至逾300點，最新報18873點，跌321點，國指跌119點，報6697點，科指跌81點，報3910點。

網易（9999）跌5.7%，阿里（9988）跌4.5%，報79.25元，京東（9618）跌3.9%，報124元。

【12:23】

港股再度下跌，並且失守萬九點關。恒指中午收市報18930點，跌265點，國指跌98點，報6719點，科指跌67點，報3925點，成交額約700億元。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）跌3.7%，中午收市報79.95元，騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）跌1%，小米（1810）跌2.7%。至於周三（22日）已公布季績兼計劃回購的快手（1024），半日逆市升1.6%。

日前破頂的金礦股今早普遍向下，招金（1818）跌2.1%，紫金（2899）跌2.5%，中國黃金（2099）跌1.1%，世茂服務（0873）挫7.1%。

金屬資源股亦回落，中國宏橋（1378）及中鋁（2600）均跌1.2%，江西銅（0358）跌3%，洛鉬（3993）則逆市升0.3%。

汽車股同樣受壓，蔚來（9866）跌3.1%，理想汽車（2015）跌3.3%，小鵬（9868）跌4.8%，比亞迪（1211）跌1.3%。

物管股向下，碧桂園服務（6098）跌3.8%，保利物業（6049）跌3.9%，華潤萬象生活（1209）跌2.3%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.1%，潤地（1109）跌2%，中海外（0688）跌0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）均跌0.6%，港交所（0388）跌1.4%，平保（2318）跌3.1%。

領展（0823）延續上日跌勢，半日跌3.7%，中午收市報33.45元。

【10:36】

港股跌幅一度跌逾400點，恒指最新報18885點，跌310點，國指跌116點，報6700點，科指跌67點，報3924點。

有16隻藍籌股跌3%或以上，當中包括阿里（9988）﹑平保（2318）﹑龍湖（0960）﹑恒地（0012）﹑李寧（2331）﹑領展（0823）及在今日收市後公布季績的小米（1810）。

【09:58】

港股跌幅擴大，最新報18897點，跌298點，國指跌109點，報6708點，科指跌68點，報3924點。

領展（0823）續下跌，最新報33.45元，跌3.7%。

阿里（9988）失守80元，最新報79.95元，跌3.7%。

【09:31】

港股失守萬九點，恒指最新報18990點，跌205點。

【09:25】

恒指低開171點，報19024點，國指低開44點，報6773點，科指低開19點，報3972點。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）低開1%，小米（1810）跌0.4%，美團（3690）低開0.4%，京東（9618）低開0.9%，快手（1024）逆市高開4.2%。

汽車股方面，理想（2015）低開0.7%，小鵬（9868）低開2%，蔚來（9866）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.9%，友邦（1299）低開1.9%，港交所（0388）低開1.1%。

金價回落，拖累金礦股表現，紫金（2899）低開3%，招金（1818）低開3.8%。