MPF｜GUM指4月股票基金錄21.6億元淨流出　懶人基金錄淨流入

強積金顧問公司GUM指出，截至4月30日本港強積金資產總規模為1.185萬億元，按月增加0.1%。同時指出當月「股票基金」及「混合資產基金」分別錄得21.6億元及8.7億元資金淨流出，並且為年內首次轉流入至「固定收益基金」。



4⽉資⾦淨轉出最多的前5個資產類型包括「香港股票基⾦(追蹤指數)」、「香港股票基⾦」、「混合資產基⾦(80% ⾄100%股票)」、「混合資產基⾦(60%⾄80%股票)」和「⼤中華股票基⾦」。

⽽資⾦淨流入最多的前5個資產類型則包括「強積⾦保守基⾦」、「預設投資策略-核⼼累積基⾦」、「⽇本股票基⾦」、「保證基⾦」和「環球股票基⾦」。其中「強積⾦保守基⾦」及「保證基⾦」共轉入約28億元，反映成員的避險情緒正在增加。

GUM 策略及投資分析師雲天輝表示，受累於美國通脹反彈和加沙地緣事件，4⽉份全球股市出現調整(尤以美股和⽇股)。市場避險情緒升溫，強積⾦保守基⾦和保證基⾦分別共吸納28億元的資⾦。另⼀⽅⾯，港股4⽉從低位反彈近 9%，但仍然有共25億資⾦從香港股票相關基⾦轉出，但隨着港股在5⽉的強勢反彈及交易量的提⾼，預計轉出量將會減少。