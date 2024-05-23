小米「雙班生產」保交車　全年挑戰出車12萬輛　呢類車主最熱捧！

小米（1810）今日收市後公佈首季業績，經調整淨利潤65億（人民幣‧下同），按年增100.8%；期內總收入為755億元，按年增長27%。



小米總裁盧偉冰在財報電話會中指，汽車工廠的「產能爬坡」全線提速，預計6月提升到「雙班生產」，目標今年6月，單月新車交付量超過1萬輛，確保全年交付超過10萬輛車。而全年衝刺的挑戰目標則是12萬輛。



汽車工廠6月提升到「雙班生產」 全年衝刺交付12萬輛

業績電話會中，小米總裁盧偉冰用「首戰告捷」形容汽車業務，指為滿足用戶提前交付需要，工廠的「產能爬坡」全線提速，預計6月提升到「雙班生產」，目標今年6月，單月新車交付量超過1萬輛，確保全年交付超過10萬輛車。

此外，他續指全年衝刺的挑戰目標則是12萬輛，預計今年第二季度，即可披露小米汽車有關的財務數據。其且提及，目前手機業務已經「出海」，此舉正為未來汽車「出海」奠下基礎，言下之意，即暗示汽車未來有開拓海外市場的打算。

盧偉冰透露，雅灰、霞光紫、橄欖綠較受歡迎。（資料圖片）

MAX版最暢銷佔4成 小米汽車蘋果用戶佔比51.9%

盧偉冰指，小米汽車發佈後實現了「用戶破圈」，公司的用戶結構已經發生變化，截止4月底，SU7系列汽車累計縮單量有88,063輛，當中28%為女性。不過據預計，小米汽車女性車主的佔比可約有40%至50%。在眾多顏色選擇中，盧偉冰透露，雅灰、霞光紫、橄欖綠較受歡迎。而霞光紫銷量佔比約有20%，反證受女性用戶青睞的結論。

而在發佈的標準版、PRO版、MAX版3種車型中，MAX版銷量佔比最大，約逾40%，其餘兩款就分別約佔30%。

此外，手機龍頭蘋果Apple此前宣佈放棄造車，小米指，希望可以吸引更多iPhone用戶青睞，目前小米汽車中，蘋果用戶佔比就高達51.9%。

2024年4月25日，北京車展，小米首席執行官雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

今年智能駕駛預算加碼至15億元

至於公司所力谷智能駕駛技術，其形容「投入是果斷而堅決」，2024年在智能駕駛的預算提升至15億元，一期投資加碼至47億元，計劃有關智能駕駛方面的研發工程師，今年底提升至1500人，明年就升至2000人。盧偉冰小米汽車在智能駕駛方面的表現超預期，在高速NOA以及自動泊車方面，幾乎是「業內天花板」，計劃今年8月在內地全面開通城市NOA。

全年智能手機保守出貨1.6億台

而根據業務分部，智能手機收入增加32.9%至465億元，約佔總收入約6成，手機出貨量增加33.7%至4060萬部，根據Canalys數據，大大超過了2024年第一季度全球智能手機出貨量9.8%的同比增幅。

盧偉冰親自計算稱，預計整個上半年，出貨量保守估計按年增長1500萬台以上，而全年就算下半年不增長，預期仍能出貨超過1.6億台手機。

圖為2022年5月11日，一名男子走過印度孟買的一家小米商店外。（Reuters）

整體毛利率升至22.3% 年內已斥22.5億港元回購

此外，IoT與生活消費產品分部收入增加21.0%至204億元，主要是由於平板、智能大家電及可穿戴產品收入增加。互聯網服務分部增加14.5%至80億元，主要是由於廣告業務收入增加，惟部分被遊戲業務收入減少所抵銷。

集團整體毛利率達為22.3%，按年提升2.8個百分點。公司續指，截至3月低，現金儲備為1,273億元，按年增長34.7%，也積極在公開市場回購股票，今年以來，股票回購金額港幣22.5億元， 超過2023年購回股份的總價值。