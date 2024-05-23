小米首季多賺1倍至65億人幣　目標下月SU7單月新車交付量過萬

小米（1810）公佈業績，經調整淨利潤65億（人民幣‧下同），按年增100.8%；期內總收入為755億元，按年增長27%。



目標下月SU7單月新車交付量過萬

截至2024年4月30日，Xiaomi SU7系列 累計鎖單量達到88,063輛。截至2024年5月15日，Xiaomi SU7系列累計交付新車達到10,000輛。公司目標是，2024年6月，Xiaomi SU7系列單月新車交付量超過10,000輛。

在銷售服務網絡建設方面，公司計劃，到2024年年底，小米汽車的銷售服務網絡將達到219家銷售門店，覆蓋46個城市；143家服務中心，覆蓋86個城市，基本覆蓋中國大陸地區所有省份（包括自治區和直轄市）。

截至2024年5月15日，Xiaomi SU7系列累計交付新車達到10,000輛。（資料圖片）

手機出貨量穩居前三 市佔率13.8%

首季，公司全球智能手機出貨量達到40.6百萬台，按年增長33.7%。根據Canalys數據，本季度全球智能手機出貨量排名穩居前三，市佔率為13.8%，連續十五個季度排名穩居全球前三。

此外，公司研發支出52億元，按年增長25.4%。截至2024年3月31日，研發人員數達到17,421人，佔員工總數49.2%。