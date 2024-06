內地跨境快時尚電商平台SHEIN據報準備向英國金融行為監管局,提交招股說明書以供批准,並計劃在倫敦上市。SHEIN估值或可能達到500億英鎊(4,980億元)。



報道指SHEIN今年初已開始與倫敦的財務和法律顧問團隊合作,探討於倫敦上市可能性。

公司原計劃於紐約上市卻面臨阻力,因此加緊在倫敦上市準備工作。可是英國資深議員亦質疑SHEIN在倫敦上市的合適性,並呼籲對該公司業務進行更嚴格審查,而公司回應則指出正加強治理及合規性。

A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (REUTERS)