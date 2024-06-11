無懼山姆來襲！　惠康三招保龍頭地位　派人北上採購「網紅」產品

港人北上消費熱潮持續，「山姆超市」更在香港推出電子商務服務，直送到港人家中，本港零售業恐迎來大挑戰。為了應對疫後消費習慣的轉變，本港連鎖超市巨頭、分店數目達320間的惠康，憑三招保持「一哥」地位。



惠康母企DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟接受《香港01》訪問時表示，本港零售業一向競爭激烈，但今年首季惠康市佔率仍保持上升趨勢，無論是門店數目還是市佔率均是全港第一。

他指出，現階段是穩中求進，不會「大動作」開設大量門店，「市佔已達到理想位置，門店覆蓋位置齊全，一定程度上已達到飽和狀態」，但會視乎情況，考慮開設單位數字的門店，或將部分門店改裝為較大型的惠康「鮮」級超市（Wellcome Fresh）。

惠康「鮮」級超市（Wellcome Fresh）西寶城店佔地50,000平方呎。（陳葦慈攝）

對於消費外流，「山姆超市」進軍本港，陳建麟認為，疫情後的重整階段人員流動無可避免，而惠康與「山姆超市」形式不同，且門店分佈更廣泛，「疫情前我哋有320間門店（惠康及Market Place），疫情後我哋仍然有320間門店。」他又指，在疫情期間，惠康八成的門店經過裝修，人流較疫情前提高20%。

單日服務50萬客 惠康三招保持「一哥」地位

陳建麟補充，惠康在香港屹立近80年，經歷過風風雨雨，透過「為你慳先至好」、「採購」、「OTO」（Online To Offline，線上線下整合）三大策略，保持領先的市場地位，目前全港門店單日客流量達到50萬。

首先是「為你慳先至好」，他認為，價錢是顧客購物優先考慮的因素，由於惠康門店數目眾多，有議價能力，通常能提供最合適的價錢給顧客。陳建麟強調本港超級市場的經營模式，與外國超市不同，「其他國家的超市，產品價格較固定，而香港顧客偏好促銷商品，所以一間惠康超市會有60%產品做特價」。

陳建麟認為，現階段是穩中求進，不會「大動作」開設大量門店。（陳葦慈攝）

而採購方面，他指出，近年惠康有特定的團隊，去網羅不同國家的貨品，疫情前覆蓋26個國家的產品，現在已增至54個國家，包括近年內地「網紅」產品，「我哋會有員工去唔同地區去傾，包括內地」，目前惠康有約200款內地產品。

最後是「OTO」，他認為，本港網購市場仍有發展空間，因此除了自取及送貨服務，惠康及Market Place採取了第三方平台送貨，自上月底在foodpanda推出後首星期訂單量有雙位數字增長。

除了保持自身市場份額，陳建麟指，惠康會主動迎合顧客的需求，緊跟市場步伐，在目前港人「報復性」出遊的情況下，惠康推出一系列的旅遊產品，例如SIM Card （上網及電話卡）。同時，惠康亦會保持在自動化及數碼化方面的投資，他透露，目前惠康有約280間門店採用自動收銀機，有逾四成的顧客會選擇使用。