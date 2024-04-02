今日必看8分鐘｜惠康粉嶺減分店｜中環截車爭執女車模「撻生魚」

惠康超市粉嶺規模縮分店 留花都關華明 居民：啲人返哂大陸搵食

近月本港出業結業潮，大昌食品市場全線在3月31日關閉，在粉嶺西華明商場和花都廣場都有分店的惠康超級市場，本月5日關閉華明分店，有華明邨居民擔心日後購物不便。

紅磡酒店勒索案｜8人禁錮19歲男 用壘球棍施襲 追$18萬炒幣利潤

紅磡發生疑涉及錢銀瓜葛的禁錮勒索事件。今日（2日）清晨6時左右，一名19歲姓劉男子在紅磡德豐街九龍海逸君綽酒店的房間內遭人禁錮及毆打。警方接報到場拘捕3名男子，而劉男唇及手肘擦傷，頸及腰痛，被送院治理。警方將案件列非法禁錮、勒索及襲擊展開調查。

數碼港黑客入侵｜五大缺失累逾1.3萬人資料外泄 私隱署裁兩違規

數碼港去年8月遭黑客入侵盜取400GB資料，黑客勒索不果後相關資料於暗網被公開。個人資料私隱專員公署今日（2日）發表調查報告，指事件有13,632人受影響，又認為數碼港無採取切實步驟確保個人資料不被泄漏，及無確保個人資料保存時間不超過使用所需時間，違反《私隱條例》中的兩項保障資料原則規定。公署又斥數碼港五大不足，包括無為遠端存取資料啟用多重認證功能、不必要地保留個人資料等，已向數碼港發執行通知，指示其糾正。

網紅龍心選舉開支作假罪成 以為一定打得甩無請律師 判囚半年

網絡紅人「龍心」林克霖於2020年參選立法會時，涉在選舉申報書上作出虛假陳述，訛稱他因美容療程、酒店租金，招致逾3.8萬元的選舉開支，他去年回港參加拳賽被捕。他早前經審訊後被裁定企圖欺詐及選舉舞弊共4罪成。案件今（2日）在東區法院判刑，被告求情指他自認為「我一定可以打得甩」，故未有聘請律師，導致他「犯法都唔知」，望法庭能輕判；裁判官崔美霞則指被告毫無悔意，對其所犯罪行未有理解和反省，判他入獄6個月。被告聞判後申請保釋等侯上訴被拒。

中環的士意外．有片｜截車爭執司機開車走 女車模「撻生魚」受傷

中環昨凌晨（31日）發生截的士驚險意外，一對情侶截車時，男方疑被車門所傷，女友與司機理論期間，有人突然開車不顧而去；女事主倒地受傷，最終與男友一同送院。曾勝出車模大賽的女事主，事後在網上成功「求片」，可見她當時按着的士前座乘客位的車門及車窗與司機爭執，的士突然開車，事主連人帶車拖行約5米，即失平衡如「撻生魚」向前仆倒。從女事主傷勢照片可見，其肩、手、腳等多處有瘀傷。

葵涌城市工業中心貨倉起火 消防開喉救熄

今日（2日）上午9時41分，葵涌國瑞路城市工業中心，有存放傢俬及電器的貨倉發生火警，冒出大量濃煙，消防接報後趕抵現場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，至上午10時03分將火救熄。事件中無人受傷，毋須疏散。警方及消防正調查火警原因。

南昌凌晨強對流天氣致4死逾10傷 一大廈3人在睡夢中被吹下樓身亡

3月31日凌晨，江西南昌市出現大風雷電和強降雨天氣，此次強對流天氣造成4人死亡，超過10人受傷，其中一個屋苑更有3人在睡夢中被吹下樓身亡。

日本文化體驗多 業界稱港深度遊剛起步、宜多元發展：不需模仿

體驗茶道、製作和菓子、行展覽欣賞傳統人偶、看武士刀鍛煉過程、學習切割獨一無二的江戶切子水晶玻璃……在日本，文化體驗有很多種，當中不少的工藝有上百年歷史，有些甚至不少旅客熱衷去試，連本地人也會去學。