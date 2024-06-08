中泰國際料恒指6月可見19700點　薦友邦及騰訊等10股

中泰國際策略分析師顏招駿指出，恒指波動中樞上移後進入震盪調整期，後續向上彈性仍需基本面資料連續 轉強、企業盈利預期持續上修及海外無風險利率不再上升。短期留意消費品「以舊換新」 和工業品「設備更新」落地規模、一線城市房價和銷售企穩跡象、政府收儲推進更多試點和制度完善等。在基本面溫和修復、積極政策待落地成效、南向資金不改撐市的情況下， 預計6月恒生指數的主要交易區間小幅上移至17500至19700點。



他又指出策略上關注：1) 股價高彈性、業績超預期且加大股東回報的頭部互聯網企業及部分香港本 地股； 2) 穩定現金流且具持續分紅能力的石油、煤炭、電訊及電力央國企股；3) 終端需 求較具韌性且有提價能力的食品飲料，體育用品消費修復偏強疊加服飾貿易出口迎來機 遇；4) 受惠地產政策支持的頭部內房、物管、代建、建材及工程機械；5)全球製造業週期 向上需求旺盛和國內產業政策支援雙重邏輯下的光伏、半導體。

根據中泰國際行業分析師的觀點，6月金股推薦如下﹕騰訊（0700）、中國建築國際 （3311）、友邦（1299）、東方電氣（1072）、申洲國際（2313）、華能國際（1071 ）、石藥集團（1093）、康師傅（0332）、中國聯通（0762）、ASMPT（0522）。