人生如戲　入戲卻不要太深　用心也不忘初心｜知薇

最近知薇比較忙，停更了幾周，卻也累積了不少經歷和啟示，與讀者朋友們分享。

有人說：人生如戲。知薇以前就同意這個說法，人生如戲劇，每個人都要扮演幾個角色；想過得好，每個角色都要用心做好。現在，知薇有了新的體會，人生如遊戲，不要因為小的quests而忘記了整個遊戲的終極目標——這是易犯的錯誤，人生卻會通過夢幻泡影的無常和變化，不停提醒你這個真理。

近期，有機會與一位圈內前輩在某單項目上談判，發現經驗豐富的前輩，也會因為好勝心切而用力過猛。她代表對家的立場，自然要做「醜人」，幫手把對家不方便講的都表達出來，這本無可厚非，大家都懂，也不介意。問題是，火候沒掌握好，做戲過頭了，顯得她態度強硬、用詞激進、商業立場過分。

結果，令到雙方從原本友好協商的氛圍，惡化成單方指責另一方的狀態，大大阻滯了談判氣氛和進度。對家也發現問題所在，還要回避她私底下與我方溝通，表示立場並非如她所說那麽過分。

這是經典的，只顧著眼前的事情，卻忘記了，人在江湖走，總需要互相尊重，總有立場和角色的轉變。大家三十年河東轉河西，留些面子和空間，未來路好走。另外，每個人都是有口碑的，好的口碑需要多年用心樹立和小心維護，壞的口碑則一個壞態度和無理用詞就足夠。

另一個例子，知薇為一個項目，廢寢忘食了大半年，每日工作15小時是常事，錯過了生命裏許多其他重要的事。當時，人投入在那件事裏，就告訴自己，項目很重要，暫時放棄一些其他的是值得的。

最後，項目說停就停，突然間一切都顯得那麽虛幻。那些只睡2-3小時不停燒腦燒肝的夜晚、那些錯過了的與家人朋友團聚的機會、那些沒能問候父母的周末，這一切所謂「暫時的放棄」，都立刻變得沒有意義，帶來的傷害都變那麽永久。

是的，在工作的忙碌喧鬧裏，知薇忘記了，此生來到底為了什麽。若此時快進到人生最後三分鐘，我還會為項目的成敗或事業的進退而唏噓嗎？還是更會為沒及時說出的愛、沒來得及給出的關心、太忙碌而錯過的溫馨片段、沒時間欣賞的藍天大海、沒空留意的花朵鳥兒，而傷悲？答案一目了然。

在此與君共勉：「人生如戲，做好你的角色，卻入戲不要太深，用心更不忘初心。」