大家樂強調經濟下行今年無加價計劃　料暑期盛事活動可推動生意

大家樂（0341）全年純利多賺近兩倍至3.3億元，並派發末期息每股42港仙，總派息率達101%，業績相當亮麗。不過，集團首席執行官梁可婷表示，由於經濟下行、港人北上消費等因素影響，去年下半年以來經濟漸受壓，今年4、5月本港快餐業務同店銷售按年有單位數跌幅。



暫無加價計劃 專注拓大灣區市場

她續指，集團會積極控制成本，毛利率亦有改善空間，並推出多元化的餐單選擇及不同的期間限定優惠刺激銷售，另外上財年有個別產品加價，平均餐單價格為43元，故今年會保持克制，沒有加價計劃。

門店擴張方面，梁可婷表示，香港會視乎情況物色適合的店舖，租金跌幅較預期緩慢，至於內地，去年集團開設了22間門店，當中有18間門店有正增長，今年集團的策略重點是在大灣區內持續擴展門店網絡，今年計劃開設約20間門店。

梁可婷料暑期盛事能推動生意。（盧翊銘攝）

料暑期盛事能推動生意

展望未來，梁可婷表示仍有信心，尤其是接下來的7月、8月暑假，政府舉行不少盛事活動，相信對生意有幫助。對於品牌發展，她指出，保持開放態度，不排除新增品牌。

另外，派息政策方面，她指出，今年派息水平已屬「高位」，雖然派息比率未及疫情時，但現時盈利較疫情高，集團會積極回饋股東。