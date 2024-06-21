瑞銀調查︰中國企業家憂特朗普再當選　供應鏈轉移意願達新高

美國前總統特朗普有機會再次當選，市場憂慮加地緣政治及中美關係將進一步惡化。瑞銀調查顯示，受訪的中國企業家計劃將出口生產轉移到海外的比例，達到所有調查的最高水準。瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎表示，大多數企業家預計，如果特朗普再次當選，美國將加征關稅。如果關稅上調，「尋找替代市場」這一選項排在首位，其次是「供應鏈轉移至海外」，這可能部分解釋了為何企業供應鏈轉移意願增強。



大多數企業家料特朗普當選將加征關稅

UBS Evidence Lab於4月18日至5月14日進行了第13期中國企業家問卷調查，共有423名企業高管受訪。調查顯示，韓國是已經或計劃搬遷的出口企業最受歡迎的目的地，但相較2023年調查結果佔比有所下降，台灣位居第二，馬來西亞攀升至第三位。同時，印尼受歡迎程度也大幅提升，越南的受歡迎程度則沒有變化，但與2023年相比，它在東盟的排名有所下降。同樣，韓國和台灣是近期增加投資的前兩大目的地，其次是馬來西亞。

與2023年和2017年的調查結果相比，越南、台灣、韓國和印度是亞洲對美出口市佔率增幅最大的經濟體。在之前的大多數調查中，這四個經濟體也對最受歡迎的供應鏈轉移目的地。除韓國外，全球進口市佔率動態也呈現出類似趨勢。菲律賓和泰國在之前的調查中排名靠後，此後未獲明顯的貿易市佔率提升。對亞洲新興市場的外國直接投資高於中美貿易摩擦發生之前水準，韓國和台灣為前兩大目的地。

調查顯示，韓國和台灣是近期增加投資的前兩大目的地，其次是馬來西亞。﹙資料圖片﹚

韓國及台灣為最受歡迎搬遷地

在2023年外國直接投資中，越南居首位，而其他東盟經濟體則出現外國直接投資下降，這與越南在2023年調查中在東盟國家中排名靠前的結果一致，但最新調查結果顯示相對勢頭可能會減弱。在最新調查中，其他東盟經濟體的受歡迎程度上升可能表明，未來幾個季度或將有更多外國直接投資流向這些經濟體。

調查並顯示，有供應鏈轉移意願的出口企業計劃將31-50%的出口產能轉移至國外，多數企業計劃在2026年之前完成轉移。調查顯示，轉移至海外最受歡迎的資金來源仍是中國，其次是目的地國家。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

多數企業計劃在2026年之前完成轉移

供應鏈連通性、被免除美國加征關稅的可能性以及目的地對外企的政策是計劃轉移供應鏈的出口企業的前三大考量因素。對於已啟動供應鏈轉移的企業而言，目的地的外國業務政策、生產成本和供應鏈連通性是三大主要障礙。美國宣稱，對於柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的出口企業，如果被發現為部分來自中國的光伏產品規避雙反稅，這些企業將被加征關稅。

瑞銀分析認為，對美光伏出口在出口總量中佔比較小，部分廠商仍有資格獲得關稅豁免。因此，直接影響應較小。然而，對於考慮轉移供應鏈的企業而言，生產轉移後被加征關稅的風險可能會成為更大障礙。