拜登支持率「首次高過」特朗普　美媒民調：2類人有助力

美媒6月19日民意調查結果顯示，美國總統拜登（Joe Biden）的支持率領先於前總統當特朗普（Donald Trump）。兩人27日進行首次電視辯論。



據霍士新聞當地時間19日的民意調查結果顯示，50%的受訪選民支持拜登總統，48%的受訪選民支持特朗普。這是在6月14日至17日以全國1,095名登記選民為對象進行。

拜登在是民調中支持率超過50%，這是第一次出現這種情況。另外，這是在霍士新聞的民意調查中自2023年10月以來，拜登首次領先特朗普；當時是49%對48%。

霍士新聞是對特朗普和共和黨友好的媒體。

左圖：美國前總統特朗普2024年5月30日在紐約出席聆訊前留影（Reuters） 右圖：美國總統拜登2024年5月29日在費城出席一項活動留影（Reuters）

圖為2020年10月22日，仍為民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）與尋求連任的時任總統特朗普（Donald Trump）在田納西州納什維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）出席總統大選辯論環節。（Pool via Reuters）

對於這樣的結果，國會山報（The Hill）分析稱「可以確認特朗普的重罪有罪判決產生的影響」。在無黨派人士中，拜登以9個百分點的差距領先特朗普。與2024年5月特朗普以2個百分點的差距領先拜登相比，發生11個百分點的變化。

進行民意調查的共和黨民意調查員達倫肖稱：「拜登的女性和長者年齡層支持率有所增加，從2020年開始，年輕選民和非洲裔美國人的支持率大幅減少，但依然保持着傾向」。

霍士新聞的調查結果顯示，三分之一的選民（32%）稱認為美國經濟狀況良好或良好，這是拜登任內最高的。先前的高位是2024年5月的30%，以及2021年9月。