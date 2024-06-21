港航料今年員工淨增500人　首批泰籍空姐、空少月底「衝上雲霄」

航空業疫後復蘇，對人手需求大增，香港航空最新一輪機艙服務員招聘會更在曼谷舉行，吸納泰籍員工，而首批泰籍空姐、空少本月底投入服務。

料需增聘逾一成機師及四成機組人員

香港航空表示，於今年上半年每日運作的航班量正式恢復至疫情前水平。隨著機隊持續擴充和開拓新航點，預計今年內公司需要增聘超過一成的機師及四成的機組人員。為了配合發展需要，公司分別在本地、國內及海外多個城市展開連串招聘活動，招聘多個職位包括前線人員、機艙服務員等。

最新一輪機艙服務員招聘會於6月15日在曼谷舉行，吸引逾千名有意投身航空業的求職者遞交申請。經過篩選後，合資格應徵者被邀請到場進行面試。

香港航空於曼谷的招聘會邀得特別嘉賓泰國駐港總領事吳豐燦（Chaturont CHAIYAKAM）出席。﹙港航提供相片﹚

年初已聘20多名泰籍員工

香港航空客艙體驗總經理盧緻柔表示，泰籍員工以適應不同文化和工作環境的能力而稱著，加上他們精通泰語和英語，重視勤奮和紀律，並擁有工作熱情和提供卓越服務的精神，在國際商務環境中具有優勢。現時我們團隊中20多名在年初招聘的泰籍員工已順利進入培訓的最後階段，表現令人充滿信心，預計於今個月底畢業後將正式投入服務。

盧緻柔又稱，隨著更多不同國籍的人才加入，公司為他們提供多方面的文化指導和語言課程支援，並設立員工協助計劃，例如幫助他們應對新來港期間可能面對的個人或工作相關的挑戰，提供包括輔導服務、管理壓力或緩解思鄉情緒等資源及指導，以協助員工盡早適應香港及融入公司文化，實現保留人才的可持續發展。

香港航空預計今年全年員工人數將有500人的淨增長。（林靄怡攝）

料員工淨增長500人

香港航空人力資源總監黃諫珍則指，公司員工流失率現時相對穩健，為了進一步挽留人員及鼓勵積極性，推出了不同的激勵獎金、提供更多的溝通渠道及多方面的員工關愛活動。她預計今年全年員工人數將有500人的淨增長，並將持續投放資源在人才培訓及員工活動等方面，以增加員工向心力。