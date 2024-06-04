IATA總幹事料香港航空業年底時可全面復甦　相信能重拾樞紐地位

國際航空運輸協會（IATA）總幹事William Walsh出席媒體會議時重申，香港航空業的復甦較預期更快及更強勁，相信最快於年底全面恢復至疫情前水平，現時對香港重回航空樞紐的地位感到樂觀。同時指出國泰航空（0293）的角色為復甦作出重大貢獻。



William Walsh最新於杜拜出席媒體會議時表示，香港機場的客運量正逐漸回升，航空業復甦比預期更快及更強勁，相信香港航空業很大機會於今年年底全面恢復至疫情前水平。由於國泰與香港有著緊密聯繫，認為現時的復甦亦得益於國泰傾力恢復營運。對此，他讚揚國泰付出巨大努力，令運力迅速恢復。

香港航空業復蘇較預期強勁

對於他個人早前曾批評香港機場已「離開了世界地圖」的言論，他解釋這是基於當時觀察到的情況而言。因為疫情時香港機場關閉，國泰亦近乎全面停運，香港面臨的是由「零」開始恢復生態，情況較其他有保持一定限度航空營運的城市更複雜。因此他認為香港及國泰的困境較任何一個地方大，是最受影響的樞紐，所以當時對香港航空業復甦感到悲觀。但現時可見香港復甦較預期強勁，因此留下深刻印象，並重申對香港能夠恢復航空樞紐地位感到樂觀。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事William Wals料年底時，香港航空業可以回復至疫情前水平。（李明珠攝）

另外，對於現時中國內地的國際航班的復甦緩慢，會否影響香港作為中轉樞紐的表現。William Walsh指出，由於中美關係的因素，現時中美往來的直航只回復到疫情前20%水平，但市場需求仍然存在，所以旅客會透過中轉站前往兩地，對個別中轉地區而言確是一個從中獲利的機會。