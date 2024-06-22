瑞士私募港設辦事處　許正宇︰歡迎環球企業把握香港優勢拓展業務

來自瑞士，管理近1 500億美元資產的全球私募市場龍頭企業合眾集團（Partners Group）正式公布於香港開設新辦事處，為全球第21間辦事處，亦是在亞洲開設的第7個辦事處。

許正宇出席了慶祝酒會，歡迎合眾集團選擇香港作為其擴展業務的目的地。集團在私募股權、私人信貸、基建設施、房地產等方面的投資專業知識和經驗，將進一步豐富香港對環球投資者提供的產品及服務。

許正宇在fb撰文續指，合眾集團在港拓展業務，反映香港在國際金融界舉足輕重的地位，而私募市場資產在合眾集團與其他財富管理公司的推動下，將有望成為主流的資產類別。

他又指現在正是資產和財富管理企業在香港立足或擴張的大好時機。香港是全球財富和資產擁有者的主要投資中心，截至 2022 年底，香港的資產管理規模達到 4 萬億美元，其中 64% 的資金來自非香港投資者。根據行業報告，香港目前是全球第二大跨境財富管理中心，到 2027 年，我們將成為全球最大的財富管理業務中心。政府一直致力為資產和財富管理公司創造有利的環境，包括今年 3 月推出了「新資本投資者入境計劃」，旨在為香港市場注入更多資金，並歡迎投資者把握香港的發展機遇。

許正宇稱，歡迎更多來自世界各地的投資者和企業來港，利用香港的制度優勢、優越的營商環境、專業人才以及作為「超級聯繫人」的角色拓展業務。