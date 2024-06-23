活出你的玫瑰人生｜知薇

最近，天仙姐姐劉亦菲主演的《玫瑰的故事》熱播，知薇也湊個熱鬧在某紅書上追了追劇集精華。這是亦舒同名小說改編的，38年前發哥和張曼玉用電影也演繹過一次。

本是宣揚女性自我意識覺醒和獨立自由追求幸福的原著，用女主角的獨立美麗和張揚個性，講述作者心聲。不知為何，當下這部作品在幾十年後，在女性早就很覺醒很獨立的時代，竟拍出了另一種味道和啟示。

女主角黃亦玫中央美院畢業，父母均是清華大學教授，自己高顏值和高智商，妥妥的白富美，卻也是百分之百的戀愛腦，在追逐理想愛情的過程中，把一手好牌打得稀爛。

與初戀庄國棟，郎才女貌甚是般配，黃亦玫卻因年輕而犯了兩個致命的錯誤，一是太快攤牌，讓男方潛意識覺得太容易，而不夠珍惜；二是持靚行兇，不夠理解支持男方對事業的追求，逼男方在自己和事業中做選擇。加上未來婆婆的不支持和刁難，兩人有緣無份。

與鳳凰男方協文，黃亦玫又在不該做決策時，做了兩個最重大的決定，一是在情感空白空虛之下，敵不過男人的萬千討好、百般遷就，就幾乎是向下兼容的在一起了；二是在男人失業最落魄時，母性大爆發，決定無條件支持男人而答應嫁給他。婚姻生活裏，門不當戶不對的兩人，把最真實的個性活出來後，才發現是雞同鴨講、貌合神離。最後，就算有了可愛的孩子，離婚也是必然的結局。

劉亦菲主演的《玫瑰的故事》熱播。（微博@劉亦菲）

之後，黃亦玫越來越成熟，更知道自己要什麽後，遇到靈魂伴侶傅家明後，才再次活出她應有的釋放、美麗和快樂。不幸的是，最後生死將他們永遠隔開了。之後的姐弟戀就是御姐標配，在此不多說了。

知薇自問，一個本是老天爺寵愛賞飯的女孩，為何前半段人生過得如此波折不幸福？在某種程度上，這是家庭和學校教育的空白和失敗。

身為清華大學教授的父母算極有智慧和給空間，正如黃亦玫父親對女兒的繪畫和愛情的評價：「有些事呢沒有對錯，也沒有標準，比如說感情。它就像你這幅畫，雖然我不懂，但我尊重你的表達。」，這種沒有爹味的教育，值得贊許。但同時，總覺得他們還是缺少了對女兒愛情觀必要的引導，令習慣了被人寵溺和遷就黃亦玫，一味追求完美愛情，卻不懂你儂我儂的感情背後，人性使然的底層邏輯，還是價值交換。

真正的般配，是靠基本保持平衡的價值交換來支持，這也正是古人尋求門當戶對的基本原理。所謂靈魂伴侶，也不過是描述雙方在價值觀一致、興趣愛好口味相投下，能夠不斷互相啟發滋養和支持給予的情景，並不玄妙。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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