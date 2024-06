納指七雄市值「輪住」創自身市值新高。AI狂潮與降息預期推動下,亞馬遜(Amazon)周三盤中市值首次突破2萬億美元大關,成為第五家突破2萬億美元的美國上市公司,晉身菁英俱樂部一員。

亞馬遜今年以來累漲約27%,周三晚一度飆逾4%,市值突破2萬億美元大關,收市稍回落至193.61美元,升3.9%,但仍創歷史新高。

菁英俱樂部市值皆逾兩萬億美元,依次為微軟、蘋果、輝達及谷歌(Google)母公司Alphabet,龍頭微軟市值達到3.35萬億美元。

FILE PHOTO: The logo of Amazon is seen at the company logistics centre in Boves, France, November 5, 2019. (REUTERS)