吳君如再以「屋企CFO」身份拍銀行廣告　曾一時大意令女兒好尷尬

恒生銀行為宣傳優越理財及附加「Family +戶口」的升級功能，再次邀請得藝人吳君如一家拍攝新一輯廣告短片，她繼續以「屋企CFO」身份擔任廣告主角，並在出席相關活動時，分享自己使用手機理財的趣事。

恒生活動星光熠熠獲多位明星KOL 捧場

恒生銀行今日﹙3日﹚舉行優越理財Family +家庭理財規劃嘉年華，除了邀請得吳君如及有份參與廣告的谷德昭參加，也有財經股評人胡孟青及其兒子、財經KOL 千頌C、親子KOL 胡諾言及其子女等，場面非常熱鬧。

吳君如表示，去年開始使用恒生優越理財及附加「Family+戶口」，感覺「好正」，可以清楚掌握家庭財富情況，做好「國際級屋企CFO」。至於今次獲恒生邀請所得的廣告費的分配，她笑言將最大部分分配給自己，而不是女兒，因為女兒長大了會自己賺錢，令同場好友谷德昭及觀眾大感意外。

恒生銀行舉行優越理財Family +家庭理財規劃嘉年華。﹙夏家朗攝﹚

曾經大意忘記幫女兒交學費

吳君如女兒陳是知目前在英國讀書，作為媽媽曾經大意忘記幫女兒交學費，令女兒非常尷尬。在此次廣告中，吳君如一家示範即使身處海外，都可以透過恒生手機應用程式處理家人理財所需。

在活動中，吳君如則親手示範如何利用恒生的家庭理財產品，為女兒申請多貨幣Mastercard 扣賬卡，提早以心水價位兌換英鎊，令女兒可以身在英國都能輕鬆提取零用錢及日常消費簽賬，更幫女兒以當地貨幣免費海外轉賬繳交英國租金。

活動中，女兒特意從英國來電與吳君如視像通話，以支持廣告首播，令吳君如感覺驚喜。