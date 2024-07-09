星展稱債券投資更勝收息股　授「桿鈴式」投資法　太空產業成新寵

星展銀行今日（9日）發布2024年第三季投資展望，星展對於未來3個月及12個月的全球策略資產配置(TAA)，均給予美股及亞洲（日本除外）股票「偏重持有」評級。星展集團投資總監侯偉福更明言，投資債券更勝收息股，表示其風險回報更為吸引。



星展在未來3個月及12個月的全球策略資產配置(TAA)上，予美股及亞洲(日本除外)股票「偏重持有」，日股為「中性」，歐股則是「偏低持有」。

侯偉福表示，美國經濟現軟著陸趨勢，經濟增長放緩，縱使通脹壓力仍然存在，但相信美聯儲減息在望。標準普爾500指數在今年4月反射式回落，創歷史新高，美股投資回報率在過去六個月更高達26%。他相信，股市將延續今年上半年大幅上升的趨勢，下半年繼續走強。

港產太空人要經選拔和訓練，需要相當長一段時間才能飛天。圖為搭載神舟十四號太空人的長征火箭升空。（網上圖片）

科技股前景明朗 太空產業成新興前沿趨勢

對於看好板塊，星展表示，將聚焦於全球大型科技股。侯偉福指，人工智能的應用還處於早期階段，日後將需要更多的人工智能通過日常生活方式，而滲透到經濟層面，再加上人工智能的生態系統應用廣泛，從半導體的基礎設施，向雲平台、軟件服務、網絡安全及自動化設備等領域擴散。 他相信，隨著人工智能生態系統的發展，科技公司將成為大贏家，故看好人工智能的前景。

侯緯福續指，太空將成為下一個新興前沿趨勢。因為社會正經歷自動駕駛汽車及智能機器人等技術帶來的生活革新，且火箭的有限載荷成本成本大幅下降約98%，每千克成本由1981年的約6.54萬美元，降至2020年的約1500美元，因此開拓太空事業成為可能，故其稱，「密切關注太空為時不早。」

侯偉福表示，債券投資更勝收息股。

倡投資者採取「槓鈴式」投資方法

不過在投資選擇方面，星展看好債券表現優於收息股，並認為其風險回報更為吸引。侯偉福解釋，今年美國減息一再延遲。該行由至2025年1月，將減息6至7次的預測，下降至目前的兩次，。美國股息與10年期國債孳息之間的負收益率差距擴大，故債券投資更具吸引。

該行指，減息政策為日後大勢所趨，繼續持有現金將承擔再入市風險，故投資者應把握資本收益機會。該行又建議「桿鈴式」的信貸投資方法，當中專注在1至3年期持有投資級信貸的存續期短倉，及在7至10年期持投資級信貸的存續期長倉，為投資者提供更廣闊的息差和更能把握利率變動的收益。

侯緯福解釋，槓鈴式投資方法是構建投資組合的核心方式，意思是將外部風險納入重點領域，槓鈴一端是創收型資產，另一端是增長型資產。僅今年前六個月，槓鈴式投資方法的總回報率已達到了13.3%，顯示其投資方法之可行。