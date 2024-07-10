騰訊擬改薪酬政策　雙糧及補貼分攤至月薪　指員工渴望即時現金流

騰訊（0700）據報調整內部薪酬福利政策，內媒《澎湃新聞》指，首先會將服務獎均攤到每月月薪；另外將易居計劃補貼納入月薪，一定程度提升了員工每個月的到手收入。



相關調整於今年7月1日起生效，8月5日的發薪中開始體現。報道引述騰訊消息指，外部環境的變化讓不少員工，對於即時穩定的現金流有了更高訴求，因此對薪酬結構做出兩大調整。



據報騰訊對薪酬結構做出兩大調整

其一，將服務獎融入月薪，此次將以年度薪酬回顧後的月薪為標準，把服務獎平均分攤融入到12個月固定工資中，以提升員工的月度現金流，未來年終獎也將回歸到純粹的業績激勵。

其二，把涉及享受易居計畫的員工獲得的住房補貼，按一定月份數均攤融入到月薪。對於相關租房補貼已到期的員工，不參與融入，但將由管理者參考今年年度薪酬回顧時，綜合員工在團隊內的業績貢獻、能力和薪酬水準排序等因素，對月薪進行評估和調整。

對於7月1日之後加入的員工，不再設立易居租房補貼，公司會參考更新後的薪酬區間，提供更有市場競爭力的薪酬。

報道引述騰訊消息指，外部環境的變化讓不少員工，對於即時穩定的現金流有了更高訴求。（資料圖片）

一定程度提升員工每個月到手收入

這意味著，騰訊通過改革薪酬體系，一定程度提升了員工每個月的到手收入。此外，年度績效獎基數、調薪基數、離職補償金計算基數以及新入職員工的社保公積金基數等也會相應增加。

據騰訊年報，截至去年底騰訊擁有105,417名員工，相較2022年底減少超過3,000名。2023年度騰訊總酬金成本為1,076.75億元（人民幣‧下同），相當於人均酬金超過百萬元，不過包括股票、分紅等。