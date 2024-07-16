港股跌287點失守萬八點　統一企業瀉1成　ATMXJ悉數低收

美國前總統特朗普於上周六（13日）出席競選活動期間遭槍擊，幸無大礙，並於周一（15日）出席共和黨黨代表大會，正式獲提名代表該黨競逐總統。當地金融市場於周一亦都未有負面情緒，三大指數均高收，其中道指升210點或0.53%，納指及科指升0.42%及0.28%。亞太區股市方面，日本股市今日（16日）假期後復市，升逾70點，韓股跌不足1點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及期金價格均輕微向下。



【16:28】港股失守萬八點

港股延續弱勢，更失守萬八點。恒指收市報17727點，跌287點，國指跌105點，報6316點，科指跌49點，收市報3622點，成交額為942億元。

消費股受壓，農夫山泉（9633）跌2.8%，統一企業（0220）跌10%，康師傅（0322）跌4.6%，蒙牛（2319）跌0.4%，安踏（2020）跌0.9%。

航運股亦處於弱勢，東方海外（0316）跌4.6%，中遠海控（1919）跌1.4%，太平洋航運（2343）跌2.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.8%﹑蔚來（9866）跌1.6%，小鵬（9868）逆市升2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.5%，騰訊（0700）跌3.1%，小米（1810）跌0.7%，美團（3690）跌1.3%，京東（9618）跌2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，平保（2318）跌5.4%，友邦（1299）跌3.2%，港交所（0388）跌2.3%。

【15:19】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報2976點，升2點，深成收市報8877點，升75點，滬深300指數收市報3498點，升22點，創業板指數收市報1696點，升23點。

港股方面，恒指最新報17738點，跌277點。

【13:33】港股最新跌260點

港股跌幅在午後維持逾200點，恒指最新報17755點，跌260點，國指跌91點，報6330點，科指跌55點，報3616點。

平保（2318）挫5.3%，東方海外（0316）跌4.7%，攜程（9961）跌4%。

舜宇（2382）逆市升4.9%，萬洲（0288）升3.4%。

【12:24】港股半日跌245點

港股仍處於弱勢，半日跌逾200點。恒指中午收市報17769點，跌245點，國指跌85點，報6335點，科指跌63點，報3609點，成交額約為502億元。

航運股表現疲弱，東方海外（0316）跌5.1%，中午收市報108.6元，中遠海控（1919）跌2.4%，太平洋航運（2343）及海豐國際（1308）跌1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，平保（2318）跌5.4%，友邦（1299）跌3.2%，港交所（0388）跌2.6%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.7%，潤啤（0291）升0.4%，蒙牛（2319）升0.3%，安踏（2020）跌1.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.4%，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌1.4%，小米（1810）跌1.3%，京東（9618）跌2.4%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.7%，潤地（1109）跌1.3%，中海外（0688）跌0.6%。

【10:28】港股維持逾200點跌幅

港股維持逾200點跌幅，恒指最新報17793點，跌222點，國指跌76點，報6344點，科指跌61點，報3611點。

平保（2318）跌4%，東方海外（0316）跌5.1%，李寧（2331）跌3.8%，攜程（9961）跌4.1%。

舜宇（2382）升4.1%。

【09:50】港股跌幅擴至逾200點

港股跌勢加劇，恒指最新報17772點，跌243點，國指跌80點，報6341點，科指跌62點，報3610點。

平保（2318）跌3.6%，攜程（9961）跌3.5%，東方海外（0316）跌3.4%，農夫山泉（9633）跌2.5%。

【09:25】港股低開170點

恒指最新報17845點，低開170點，國指最新報6360點，低開61點，科指最新報3626點，低開46點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.2%﹑騰訊（0700）低開1.1%﹑美團（3690）低開1.3%﹑小米（1810）低開1.3%﹑京東（9618）低開2.4%。

平保（2318）今早宣布發行總值35億美元可換股債券，最新報35.25元，低開2.2%。其他金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%，港交所（0388）低開1.3%，友邦（1299）低開1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.8%﹑小鵬（9868）高開0.2%﹑蔚來（9866）低開0.9%﹑比亞迪（1211）低開1%。

內房股方面，龍湖（0960）平開，中海外（0688）平開，潤地（1109）低開0.7%。