中泰國際予港股下半年目標19900點　薦騰訊及紫金等10股

中泰國際策略分析師顏招駿指出，2023年以來的港股熊市已在今年1月結束，並已進入震盪式的多頭行情。內地基本面料保持溫和修復，政策基調延續「以穩為主」，料出台強刺激政策的機會不大，「生產強、需求弱」格局會維持一段時間，企業盈利修復或較波折。美國通脹及就業有序放緩，經濟溫和增長，預計美聯儲最早於今年9月降息，邊際利好港股流動性。



他指出恒指估值處於歷史較低水準，上市公司積極回購及加大分紅有望提升估值修復空間，預計港股下半年有望呈現震盪式上漲的態勢。綜合基本面、政策面、盈利、流動性及估值，基準情境下給予下半年恒生指數目標價為19,900 點，相當於2024年9.倍PE。樂觀及悲觀情境目標價分別為21,200點及16,900 點。

他又指出策略上：（1）在宏觀預期偏弱、AH 高溢價以及央國企天然政策優勢的背景下，高股息的能源、電訊、公用事業央國企攻守兼備；（2）部分盈利預期企穩、持續加大回購、提升股東 回報的優質互聯網巨頭；（3）受惠全球製造業週期向上、AI 概念催化需求、國內產業政策支援等多重邏輯下的半導體、消費電子；（4）受惠於工業生產持續領先復蘇，上游補庫需求增加，有色金屬、銅礦等原材料資源股值得關注；（5）財政槓桿繼續「重基建」背景下，保障性住房建設等三大工程重點專案有望帶動代建、建材、工程機械等板塊；（6）關注資金充足而且研發能力強大的創新藥行業龍頭。

結合中泰國際行業分析師的觀點， 下半年金股推薦如下：騰訊（0700）、ASMPT（0522）、紫金礦業（2899）、東方電氣（1072）、中國聯通（0762）、比亞迪電子（0285）、華能國際（0902）、翰森製藥（3692）、中國建築國際（3311）、比亞迪（1211）。

料聯儲局9月減息

今年上半年，美國經濟在高息環境下增長基本偏穩，源於財政發力--居民收入提升--增 加消費--增加企業收入--增加招聘及擴大投資--居民收入提升--增加消費的正迴圈得以 保持。在就業市場延續放緩疊加通脹回落的背景下，美聯儲降息視窗大概率於今年9月打開，中期來看，料美國經濟維持溫和增長，油價運費上漲或再支撐商品通脹，有望回歸的「特朗普政策」或再阻礙抗通脹，預計本輪美聯儲降息週期的降息幅度不會太大。

美聯儲降息預期逐步走強，今年9月有望開啟「預防性」降息，美元指數和 10 年期美債 收益率預期小幅走弱，港股流動性壓力有望局部抒緩。中國國內「資產荒」背景下，南向資金預計持續淨流入配置港股優質高息資產，支持港股流動性。

當前港股估值已修復大半，但仍在歷史相對低位。若後續恒生指數的預測 PE 能夠回到今年 5 月中的高點（9.5倍），或風險溢價能夠回到6.08%的低點，恒指的估值修復空間大約有11.2%至13.6%。