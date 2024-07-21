勝者成事心法　百聞不如一見｜知薇

近期的城中盛事，書展可佔有分量的一席之地。知薇今年暫無新書問世，有幸參加中國作家馮唐的書展講座，90分鐘，收獲滿滿。

接觸馮唐，還要多謝當年朋友贈書《成事》，當中的成事和管理智慧，為正在思索和實踐這類心法的知薇點亮了一盞燈、打開了一扇窗。好奇之下，一查看才發現此人是涉足多領域的「大才子」，本是醫學博士出生，拿了美國的MBA後，就加入麥肯錫做合夥人，之後又任華潤醫療CEO和中信資本PE的MD等，如此成就在職場已非常耀眼。馮唐偏偏熱愛文學，忙於職場之餘，更不停寫作，如今已短中長篇小說和散文集各種著作等身，數次獲獎。如今，更通過直播和平台，推廣自己開發的管理類課程，據說學員已超過三十萬人。

馮唐（出版社提供）

講座現場，書迷和觀眾最關心的當然是如何成為馮唐筆下的「成事勝者」。除了推薦大家一起學習《資治通鑒》，以提升對於興衰、人性、成事之道和成事之德、權謀的認知，馮唐更巧妙的用古代智慧拆解勝者十大因素：一命二運三風水，四積陰德，五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生。

這十大因素大家或許都聽過，無需多解釋。精彩的是，馮唐把其中三個自己比較能掌握、改變和提升的三大因素拿出來特別講了一下。（1）五讀書：多讀書是件好事，也無須多言。（2）九交貴人：馮唐觀察自己的同學和peers，發現混得不好得，都是看似聰明的傻子，完全不聽別人的建議，一意孤行又缺乏真正成事的智慧。他常說：「若無慧根，就要會跟。」就是讓人要會認貴人，跟貴人，會聽取意見，會跟著成功者的腳步成事。每個人至少要有1-2個貴人，至多4-5個，就很好。（3）十養生：要能睡、能吃、身體好，少熬夜，多喝茶。切勿過度用身體，保證身體健康，因此能夠做需要做和想做的事情，能承受工作和成事的需求。道理聽似簡單，卻很有效，做到不容易，需要用心、時間和習慣養成。

談及女性如何過好這一生，馮唐精簡到位的一個詞概括：「獨立」。女性能獨立最重要，絕不可依靠他人。獨立包括三方面：經濟獨立——即自己有賺錢能力，可以不需要太多，只要能控制花錢；情緒獨立——即自己能把控自己的情緒，不靠他人給情緒價值；身體獨立——即健康少病，在醫院八年的馮唐，知道多病的人，因為身體弱會導致意志都弱，無奈要依賴他人。

知薇即場買了馮唐的幾本新書，包括《勝者心法》和《人間美好》，讀完後，若有更多心得體會，再與讀者朋友們分享交流。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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