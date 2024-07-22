港股半日升142點　攜程揚142點　藥明系攀升｜持續更新

美國總統拜登宣布不會尋求連任，並表示會全力支持副總統賀錦麗角逐總統。消息公布後美元匯價明顯轉弱，截至今日（22日）早上8時22分，美匯指數最新報104.25，跌0.14%。亞太區股市今早普遍下挫，其中日股瀉逾400點。



【12:24】港股半日升142點

港股半日反覆上揚，恒指最新報17560點，升142點，國指升61點，報6226點，科指升59點，報3596點，成交額約為537億元。

網上旅遊股上揚，攜程（9961）升4.3%，中午收市報359元，同程旅行（0780）升0.4%。

藥明系高收，藥明生物（2269）升3.5%，藥明康德（2359）升2.6%，藥明合聯（2268）升2.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1%，蔚來（9866）升0.3%，小鵬（9868）升4.3%，零跑汽車（9863）升2.5%，比亞迪（1211）升1.6%。

科技股方面，阿里（9988）升1.2%，騰訊（0700）升2.5%，美團（3690）升2.9%，小米（1810）升4%，京東（9618）叛1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，友邦（1299）跌0.6%，港交所（0388）跌0.3%。

【10:58】港股轉升百點

港股走勢再次逆轉，恒指最新報17517點，升99點，國指升43點，報6209點，科指升45點，報3582點。

攜程（9961）升3.4%，藥明生物（2269）升3.3%，小米（1810）升3.3%，美團（3690）升2.9%。

【10:11】港股轉跌73點

港股轉跌，恒指最新報17343點，跌73點，國指跌30點，報6134點，科指跌1點，報3535點。

海底撈（6862）跌4.6%，舜宇（2382）跌3.7%，中石油（0857）跌3%，神華（1088）跌2.9%，聯通（0762）跌2.6%，紫金（2899）跌2.6%。

【09:25】港股高開47點

恒指最新報17465點，高開47點，國指最新報6181點，高開15點，科指最新報3550點，高開13點。

晶片股今早上揚，中芯（0981）高開0.6%，華虹半導體（1347）高開0.4%。

車股方面，小鵬（9868）高開2.9%，蔚來（9866）低開0.8%，理想（2015）低開0.3%，比亞迪（1211）高開0.6%。

資源股方面，中海油（0883）低開1.7%，中石油（0857）低開1.1%，洛鉬（3993）低開0.3%，中鋁（2600）平開。

科技股方面，阿里（9988）平開，騰訊（0700）高開0.9%，美團（3690）高開1.2%，小米（1810）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）高開0.3%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

【08:25】日股早段瀉逾400點

美元兌多種主要貨幣下跌。歐元兌美元最新報1.0895，升0.12%，英鎊兌美元最新報1.2929，升0.12%，美元兌日圓最新報157.42，跌0.04%，澳元兌美元最新報0.6691，升0.09%，美元兌加元跌0.14%，報1.3711。每百日圓兌港元報4.962。

商品市場方面，布蘭特期油最新報83.1美元，升0.57%，現貨金最新報2,408.86美元，升0.33%，紐約期金升0.43%，報2,457.3美元。

亞太區股市方面，日本股市跌453點，報39639點，韓股跌25點或0.9%，報2770點。