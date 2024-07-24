美國麥當勞推5美元優惠套餐大受歡迎　卻增加特許經營商負擔

平價是王道。美國麥當勞推出5元（美元‧下同）特價餐大受歡迎，餐廳亦計劃將優惠延長至整個夏季，可是優惠計劃卻增加了特許經營商的負擔。



據《Yahoo財經》引述市場總監Tariq Hassan指出，這個優惠成功從競爭對那裡拉回客流量，並在麥當勞幾次加價後，重新提升品牌的實惠形象。

報道亦引述Placer.ai數據，當產品於6月25日推出後，當周客流周按年下跌0.8%。在7月1日的一周，客流量卻按年升2.8%，在7月8日的一周則增加2.4%。Placer.ai分析研究主管R.J.Hottovy指出，客流量看起來因此而增加。

R.J.Hottovy指出亦指出，由於麥當勞為市場主導者，或會引致連鎖反應，其他休閒連鎖餐廳亦會提供具競爭力的產品。

美國麥當勞每年平均銷售收入為250萬美元，惟開一間分店成本不菲。﹙路透社﹚

買優惠套餐比率達25%

不過計劃亦會對特許經營商帶來不利。報道引述BTIG分析師Peter Saleh指出，特價餐引起低收入消費者共鳴，又認為麥當勞或會提供其他優惠套餐。可是有麥當勞的特許經營商指出，20%至25%的交易均使用有關優惠，遠高於歷史水平，亦遠高於麥當勞預期水平。

他補充說，特許經營商開始了解到，這個包括McDouble漢堡或McChicken三文治、四件麥樂雞、細薯條和一杯細飲品的5元優惠，選擇實在太少，顧客沒有太多選擇。「5元特價餐是他們通往價值型選項的橋樑。」

報道又指出選購5元套餐的客戶中，有20%使用了應用程式提供額外20%折扣，使用率亦高於麥當勞預期。Peter Saleh指出麥當勞的特許經營商表明受到優惠計劃影響，使得利潤率大幅降低，或者在某些情況下根本無法實現盈利。部份特許經營商正減少這個優惠宣傳，另有特許經營商提高20%折扣門檻。