重型機械股上揚　中國重汽及濰柴動力飆逾1成｜港股異動

內地重型工業機械股今日（26日）上揚，中國重汽（3808）曾高見19.98元。截至上午10時57分，中國重汽升12.5%，報19.86元，成交額為1.71億元。濰柴動力（2338）升10.1%，報12.84元，成交額為3.02億元，中聯重科（1157）升0.4%，三一國際（0631）升4.6%。



發改委、財政部25日聯合發布通知，明確由國家發改委牽頭安排3,000億人幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。中信證券發表報告出，相較於此前的設備更新和以舊換新系列政策，本次措施資金額度更大、資金來源明確、中央出資比例提高。此外，乘用車以舊換新補貼金額在此前基礎上翻倍。汽車銷量有望被明顯帶動，乘用車、商用車、兩輪車、動力電池等板塊有望全面受益。

報告指，分行業看，商用車以舊換新首次出台，大超市場預期；貨車方面，文件提出加快更新為低排放貨車。報廢並更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補貼8萬元人幣；無報廢只更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補貼3.5萬元人幣；只提前報廢老舊營運類柴油貨車，平均每輛車補貼3萬元人幣。此外，文件還提出了支持電動自行車以舊換新，有望提振兩輪車需求。