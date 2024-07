恒隆地產瀉14%　盈利挫兼削派息　陳啟宗曾稱︰整個市場正處地獄

恒隆地產(0101)中期純利按年大挫56%,兼大削派息,股價午後放量大瀉,現報5.49元,挫14.1%,成交額2.34億元。而恒隆集團 (0010)則報8.62元,挫3.8%。

截至今年6月底止中期,恒隆地產股東應佔純利按年跌55.7%至10.61億元,應佔基本純利為17.35億元,按年跌22%,公司指出與租賃營業溢利跌,及財務費用增加有關。中期息0.12元,減少33.3%。

物業租賃收入下跌6.7%

年內收入61.14億元,按年增加16.75%。當中,物業租賃收入下跌6.7%至48.86億元,物業銷售收入則為12.28億元,去年同期沒有物業銷售收入。按地域分布計,來自內地收入為33.63億元,按年增加2.3%;來自香港業務收入增加63.45%至27.51億元。

截至 2024 年 6 月 30 日止六個月,整體租賃收入下跌 7%至48.86億元。計及人民幣較去年同期貶值的幅度,內地物業組合租賃收入按人民幣和港幣計值分別下降3%和6%。香港物業組合錄得 8%的租賃收入跌幅。

恒隆指出,內地自經歷 2023 年上半年的強勁反彈後,市場動力轉弱,市況放緩至 2024 年仍未見起色,奢侈品零售消費不振,上半年整體租賃收入和租戶銷售額按人民幣計分別下降 3%和13%。而香港上半年市場復甦比預期緩慢。受地緣政治及經濟環境的不明朗因素影響,部分主要租戶的租金有所下調,致使上半年的租金收入及營業溢利分別下跌 8%和 11%。

陳啟宗稱股價沒壓力,因「整個市場正處地獄」。(資料圖片 / 張浩維攝)

料下半年將轉向減息

恒隆集團 (0010)、恒隆地產 (0101) 榮譽董事長陳啟宗於今年6月中出席《彭博》舉行的亞洲財富峰會時曾指出「公司股價沒有甚麼壓力,而是整個市場都正處地獄 (Everybody is in hell)」。

展望未來時,恒隆地產表示,踏入2024年下半年,集團繼續在複雜且充滿變數的宏觀經濟環境下砥礪前行。高息環境將會持續,但預料將轉向減息,可望帶動環球經濟氣氛回暖。集團將不斷加強營運彈性,以確保業務能靈活應對經濟下行帶來的挑戰。

香港市況依然充滿挑戰,消費市道持續下行,同時面對鄰近地區超大型商場的激烈競爭,旅遊消費模式亦不斷轉變。為應對2024年下半年保守的零售業務前景,集團將繼續舉辦主題推廣活動,並繼續透過「hello恒隆商場獎賞計劃」提升購物體驗,加強與忠實顧客的聯繫。鑑於當前市況乏力,集團預料下半年的辦公樓租賃需求將維持疲弱。

恒隆並將視乎市場情況,繼續推售內地的高端服務式寓所「恒隆府」,當中包括武漢「恒隆府」、昆明君悅居和無錫「恒隆府」。