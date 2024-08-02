50歲以上必學原則　建立家庭財政安全網　守護家人未來

步入50歲，正值人生的壯年，或需要兼顧多種家庭責任，卻容易忽略為自己的退休生活籌劃。大部分子女會支付家用幫補日常開支，減輕父母的負擔，但現今「養兒防老」的概念已過時，更多父母眼見年輕一代負擔重，不指望子女於晚年提供經濟支援。所以50歲或以上人士須尋求自救方法，方可安享無憂的退休生活。



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養兒不防老 七成人擬推遲退休年齡

人口老化和出生率下降是近年香港乃至全球趨勢，許多年輕父母上有「四大長老」供養，下有子女撫育，加上樓價高踞不下，往往須承擔巨額應付生活開支。許多銀髮族已不再依賴「養兒防老」，反而協助子女「上車」。

隨着香港人口老化問題日益顯著，年輕一代承受著巨大的經濟壓力。（龔嘉盛攝）

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據英國財富管理集團 St. James’s Place Asia（SJP）調查報告提及，夾心階層面對的經濟壓力越來越大，雖然有近7成受訪港人認為有責任無條件供養父母，惟逾半受訪者認為父母太早退休，供養父母會妨礙他們的財政成就，更有69%受訪者表示不希望供養父母。所以，無論未來是否有家人或子女照顧，銀髮族都應該積極規劃晚年生活。

由於醫療成本不斷上漲以及隨之而來的經濟壓力，50歲或以上人士須檢視財務規劃。（歐嘉樂攝）

壽命延長患病風險增 須檢視財務規劃

然而，港人以長壽見稱，隨著壽命的延長，各種疾病也隨之而來。中大醫學院與中大健康公平研究所的研究顯示，2007年至2020年間，65歲以上男性和女性在離世前維持殘疾的時間增加至25.8%，預期65歲以後的壽命比例上升至33.7%。這反映出雖然香港人長壽，但長者在離世前經歷殘疾的時間大幅增加。

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在健康理財規劃中，50歲或以上人士不僅要預期壽命延長，還需考慮到離世前可能會有較長時間維持殘疾的風險。由於醫療成本不斷上漲以及隨之而來的經濟壓力，再加上精神健康問題日趨普遍，他們需要緊急檢視財務規劃，以減輕家人的未來負擔。

報告反映出雖然香港人長壽，但長者在離世前經歷殘疾的時間大幅增加。（資料圖片）

銀髮族理財規劃 建立家庭財政安全網 必學三大原則

50歲出頭的身體慢慢退化，健康也隨時亮起紅燈，隨時需要應付高額的醫療開支，在財政上亦要面對收入下滑甚至中斷、以及通貨膨脹等考驗。在這種情況下，銀髮族的財務配置必須「長線規劃」、「控制風險」以及「靈活安排」三大原則，為自己創造輕鬆自在的退休生活，享受豐富的第二人生。

銀髮族須定期檢視和調整自己的長期財務規劃，以適應不斷變化的生活和經濟環境，包括退休金、醫療保險和長期護理等。50歲或以上人士應與專業財務顧問合作，了解市場趨勢和新的財務產品，做出更明智的決策，確保在退休後擁有無憂無慮的生活，同時減輕子女的負擔，真正實現自助者天助之。

隨著年齡增長，許多銀髮族希望資產配置應更加保守，讓原有資產得以持續增值同時，應避免參與高風險投資。他們可以將資金分配到穩定的投資項目，讓資產不會遭到通脹蠶食，進行一些能夠抵銷通脹的投資，如債券、定期存款及保險產品。

50歲以上人士須提早為家人做好妥善的財務安排，通過投保合適的人壽保險，在身故後為家人或受供養人提供一次性或定期賠償，保障您家人的生活，包括支付房貸、補貼失去的收入，或支付子女的教育費。部分人壽保險還提供保證現金價值，繳費期滿可靈活運用資金，讓他們能夠更好地守護家庭，保障家人未來。

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