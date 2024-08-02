美股｜道指收市跌494點　納指挫2.3%　Nvidia及Tesla同瀉逾6.5%

數據顯示製造業活動持續萎縮，令投資者憂慮經濟放緩。 美股周四（8月1日）先升後跌，在大型科技股和晶片股拖累下，道指收市瀉494點，納指挫2.30%。



道指收市報40,347.97點，跌494.82點或1.21%；納指報17,194.15點，跌405.25點或2.30%；標普500指數收報5,446.68點，跌75.62點或1.37%。

圖為路透社2024年1月8日拍攝的設計圖片，可見特斯拉（Tesla）標誌被置於電腦主機板之上。（Reuters）

ARM瀉逾15% Moderna跌兩成

前一天上漲近13% 的AI晶片龍頭Nvidia，周四回落6.67%， 每股收報109.21美元。晶片股ARM對營收預測態度保守，股價跌15.72%；高通（Qualcomm）指銷售受貿易限制影響， 股價跌9.37%。

多隻大型股下跌，將在收市後公布業績的蘋果（Apple）和Amazon，分別跌1.68%及1.56%，而Tesla則挫 6.55%。

Meta Platforms逆勢上漲4.82%， 該公司宣布第二季收入超出預期，且對第三季銷售預測樂觀。

波音跌6.47%，為跌幅最大道指成份股。另外，藥廠Moderna下調今年新冠疫苗銷售預測，令股價下跌21.01%。

美國供應管理協會（Institute for Supply Management，ISM）發布的7月製造業指數降至46.8，為2023 年11 月以來新低，。（Getty）

ISM製造業指數創8個月新低

數據方面，美國供應管理協會（ISM）最公布，7月製造業指數為46.8，低於市場預期的48.8，以及前值的48.5。指數顯示製造業活動連續第4個月處於收縮區間，也是自去年 11 月以來最低。

另外，美國新申領失業救濟人數按周增加1.4萬，升至24.9萬人；續領人數增3.3萬，升至187.7萬人，均多於市場預期。