美股｜道指收市升99點　納指飆2.64%　Nvidia反彈近13%

聯儲局周三（7月31日）一如預期維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後稱9月會議可望討論減息，刺激美股上揚，道指收市升99點，納指在晶片股帶動下飆2.64%。



道指收市報40,842.79點，升99.46點或0.24%；納指報17,599.40點，升451.98點或2.64%；標普500指數收報5,522.30點，升85.86點或1.58%。

圖為一張2023年3月6日拍攝的設計圖片中，帶有顯示英偉達NVIDIA（又譯輝達）徽標的智能手機置於主機板上。（Reuters）

AMD升逾4% 博通漲近12%

前一天公布季績的AMD上調今年人工智能（AI）晶片銷售預測，股價飆升4.36%，帶動其他晶片股上漲。 前一日跌7%的AI晶片龍頭Nvidia，周三上漲 12.81%，每股收報117.02美元。Intel漲 2.02%，博通 (Broadcom）漲 11.96%。

亦於前一天公布季績的微軟（Microsoft）股價則跌1.08%，因為該公司計劃在本財年投入更多資金，以建設AI基礎設施。

多隻大型股上揚，Alphabet漲 0.73%，將在收市後公布業績的Meta Platforms 升2.51%，Tesla升4.25%。蘋果（Apple）和Amazon將於當地周四公布季績，股價分別升1.50%及2.90%，Amazon為當日升幅最大道指成份股。

波音（Boeing）在任命業界資深人士Kelly Ortberg 為新任CEO後，公司股價上漲 2.01%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

美元兌日圓跌穿150 紐約期油飆逾4%

美元指數同日下跌，在匯市尾市報104.09，跌幅0.34%，當日最低曾跌至103.92。美元兌日圓跌至149.91， 跌幅1.87%，為3月19日以來最低。

油價上揚，紐約原油期貨每桶收報77.91美元，升3.18美元或4.26%；倫敦布蘭特期油收報80.72美元，升2.09美元或2.66%。