Intel盈轉虧裁員15%　1992年來首預告將停派息　盤後暴瀉近兩成

英特爾Intel（美：INTC）發佈業績，截至6月底的第二季，錄得淨虧損16.1億美元，總收入就按年跌1%至128.3億美元，遜於預期。



此外，公司裁減15%人手或1.5萬人，作為削減營運成本100億元計劃一部分，還將於第四季起停止派發股息，以及全年削減資本開支20%，公司交易時段已經跌5.5%，報29.1美元，盤後股價更暴瀉不止，瀉19%，報23.56美元。



業績指引同遜色

業績指引同樣遜色，集團預期，第三季收入介乎125億至135億美元，中間值低於市場預期的143.5億美元；預料每股經調整虧損3美仙，盈轉虧。毛利率指引繼續超預期下滑，較一年前的45.8%下降7.8個百分點。

公司裁減15%人手或1.5萬人，作為削減營運成本100億元計劃一部分。（資料圖片）

1992年來首次暫停派息

英特爾還宣佈了採取一項新措施：從今年第四季度開始暫停派息。外電指，這是英特爾1992年來持續派息至今，這是最近32年來首次暫停派息。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，決定更快生產能夠處理人工智能工作負載的Core Ultra PC芯片，是導致虧損的原因之一。公司認識到流動性的重要性，必須將成本結構與新的運營模式相結合，2024年下半年的前景比之前預期的更艱難，需採取更大膽的行動。