陳翊庭：港交所核心是中國戰略　互聯互通仍有探討空間

港交所（0388）行政總裁陳翊庭在接受內媒訪問時表示，港交所的核心仍是中國戰略，指「這是一張王牌」，因國際投資者要和香港打交道，無非是看中內地龐大的市場機遇。



港交所去年3月底推出18C章上市新規，吸引高增長潛力的特專科技公司上市。陳翊庭指，現在還有更多的企業正在根據18C新規籌備上市。今年港交所已經有40隻新股上市，全球排名第三，截至7月底，正在處理的上市申請有106宗。

被問到市場對18C章的反應不算熱烈，陳翊庭表示，凡事都有一個過程，建議企業在估值不高時也可以先上市，待市况轉好時才融資，因為上市只是開始，後續再融資對公司發展亦同樣重要，而港股市場提供很多融資工具。

互聯互通仍有很多探討方向

陳翊庭亦提到互聯互通，指已與內地交易所就人民幣股票交易櫃台納入港股通的方案進行探討及完善，爭取早日推出。目前仍在擴大滬深港通標的，正在籌備納入香港房地產投資信托基金，和中國內地的基礎設施證券投資基金(REITs)，未來產品將更加豐富。

她又指，互聯互通是一道永遠做不完的題，有很多值得探討的方向，如衍生產品及大宗商品能否納入。

她又指，股票市場流動性，認為影響的因素很多，周期性的因素如利率等，是港交所無法改變的；至於結構性問題，港交所正逐步處理，包括建議下調證券市場最低上落價位，研究能否降低每手股票買賣的單位，會逐步進行。