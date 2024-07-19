港交所將阿布扎比證券文易所及杜拜金融市場　列認可交易所名單

香港交易所（0388）全資附屬聯交所今天（19日）宣布，已將阿布扎比證券交易所（Abu Dhabi Securities Exchange, ADX）及杜拜金融市場（Dubai Financial Market, DFM）納入其認可證券交易所名單。今後，在這兩家阿聯酋交易所主市場上市的公眾股份制公司可以在香港申請第二上市。



香港交易所上市主管伍潔鏇表示：「我們很高興繼續拓展認可證券交易所範圍，並將阿聯酋兩家領先交易所納入在內，容許更多中東的發行人在香港申請上市。中東是經濟增長最迅速的地區之一，香港交易所希望幫助中東企業利用香港市場接觸到多元化的亞洲及國際投資者群體。我們亦會繼續發展多元化的市場，為投資者提供更多投資選擇，同時鞏固香港作為亞洲領先國際金融中心的地位。」

在加入阿布扎比證券交易所及杜拜金融市場後，認可證券交易所名單上有3家中東地區的交易所，包括去年被納入的沙特交易所。

聯交所的認可證券交易所名單目前共有 19間海外證券交易所，遍佈全球17個國家。完整名單可在香港交易所網站查閱。聯交所將不時更新認可證券交易所的名單，如有其他海外證券交易所達到聯交所的監管架構要求，將被納入該名單。