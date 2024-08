Intel瀉近三成涉自身問題　半導體股走弱　FOMO心態自製危機？

不論是61歲盧森堡籍乒乓球選手倪夏蓮、又或者是51歲的土耳其「接近零裝備」上場而且跟女拍檔贏得奧運射擊銀牌的土耳其代表選手Yusuf Dikec,都是一些引人關注的奧運選手。對於某些行業,年齡僅是一個數字。對於具備軍事背景的Yusuf Dikec而言,專業的槍手可能只需要一支適合的槍。Yusuf Dikec其後亦首開腔回應: 「我不需要特別裝備,我是一個天生射手(I did not need special equipment. I am a natural shooter)」。

相似地,雖然有許多基金經理擁有足夠的系統以及人力資源,但大多數主動型基金長遠而言仍被同類股票指數打敗。這種現象暗示,長期投資成功的聖杯不應該是複雜的裝備。反過來說,對股市狀況以及人性心理的判斷,遠比做出「嘗試精準」的預測更為重要。在電影「Margin Call」,投資銀行的主席(John Tuld)表示:「I'm here to guess what the music might do a week, a month, a year from now. That's it. Nothing more!」。對於交易員而言,掌握市場時機(Timing)(又或者市場的音樂節拍)遠比編寫長篇大論的報告更為重要。

說到音樂,筆者亦有留意到不少頂尖游泳選手在出賽之前都有聽音樂的習慣,部份選手甚至戴耳機聽住音樂出場。近日接受訪問的港隊背泳選手張心悅被問到有否向師姐何詩蓓學習。張氏透露:「口頭上冇,但我哋同一個休息區,我都注意到佢游之前會坐喺度聽歌Meditate」。

英特爾:A smartphone with a displayed Intel logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. (Reuters)

英特爾(Intel)所面臨的是個別公司問題,但半導體行業仍面臨其他挑戰

儘管出現了明顯的FOMO(極度樂觀)跡象,但許多分析師以及金融銷售人員近幾個星期皆對Nvidia以及其他半導體股具有很大的信心。以Nvidia為例,估計的合理價值(根據一些賣方研究報告)依賴於2026財年的企業盈利水平,這意味著投資者預期今年起計連續3年呈現高增長(同時要求神拜佛沒有出現重大預測錯誤)。

英特爾(Intel)(INTC US)宣佈停止派發股息以進行大幅成本削減之後,在8月2日股價下挫26.1%至21.48美元。這可能只是該公司個別問題。除了Intel的IDM業務模式缺乏成本效率(尤其是2015年以後)之外,Microsoft決定使用基於ARM架構的AI晶片(而非英特爾的x86架構CPU)去生產AI手提電腦,也可能成為Intel的新增問題。

自2024年7月10日以來,不少優質半導體股份都出現了股價疲弱跡象。Nvidia(NVDA US)從134.9美元跌至107.3美元(-20.5%)。設備製造商ASML ADR (ASML US)從1,099.0美元跌至809.4美元(-26.4%)。另一家設備製造商Applied Materials (AMAT US)從255.0美元下跌至181.8美元(-28.7%)。半導體IP持有者ARM(ARM US)也從186.5美元下跌至113.5美元(-39.2%)。

解釋這些股價疲弱的因素包括:1)特朗普一度對TSMC以及台灣半導體產業發表看法、 2)與日圓升值(從而導致Carry Trade平倉)有關的全球資產市場拋售、3)市場對全球經濟放緩的擔憂。

更重要的是,一些投資者可能忽視了FOMO (Fear of missing out)狀態與股價波動性之間的關係。正當大多數散戶投資者以及基金經理已經重倉買入這些AI或半導體股票之時,下一手買家又會在哪裡呢?

FOMO可以說是羊群效應。當看到其他投資者迅速買入某些熱門的股票之時,一些投資者會擔心自己會錯過獲利機會,而急於跟風買入。這種群眾心理可能導致投資者做出非理性的決策。再者,FOMO會令投資者過於注重股價短期表現,反而忽視了基本面分析。他們也有可能會被股價的暫時上升勢頭所吸引,而忽視了潛在的風險。

【財經專欄】「侖」理講價.鄭昆侖|善恆證券策略師

作者介紹:筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。