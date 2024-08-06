環球股災｜富途及老虎夜盤交易服務未恢復　長橋則正常進行

美股夜盤交易服務商Blue Ocean因周一（5日）市場活動激增，取消部份交易，包括富途及老虎等多間港人熟悉的券商指出。富途、老虎等多間券商發通知指，夜盤交易休市，但其他正常時段，包括盤前、盤中、盤後的交易不受影響。外電引述Blue Ocean行政總裁Brian Hyndman指出，希望於周二晚上能恢復服務。



《華爾街日報》報道Robinhood Markets等為經紀商提供隔夜股票及ETF隔夜買賣服務交易平台，在美國時間周一凌晨出現全球大規模拋售期間，2個小時無法提供服務。Brian Hyndman則於電郵內指出，希望周二可以恢復服務。

Blue Ocean容許經紀商每周5日提供24小時交易，Brian Hyndman指出由於市場交易活動增加而取消部份交易。

除富途及老虎，外資互聯網券商Robinhood、盈透（Interactive Brokers）等也稱，未能恢復服務夜盤。

富途指，隔晚夜盤訂單均已被取消，目前所有受影響的客戶已完成撤單，客戶的訂單狀態和資產狀況已恢復正常。

長橋證券不會撤8月5日已成交夜盤訂單

長橋證券聲明，「將不會對於美東時間8月5日已成交的夜盤訂單進行任何撤單操作，並且8月6日夜盤交易正常進行，盤前、盤中、收市後時段的交易不受任何影響」。

長橋證券指，這是對市場規則的尊重，亦是對用戶權益的承諾。無論市場如何變幻莫測，用戶利益永遠是該行行動的首要考量。