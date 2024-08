早前曾傳出蘋果計劃於10月向客戶推出人工智能系統Apple Intelligence作為軟件更新一部份,作為軟件更新一部份。不過《CNBC》引述分析師Neil Shah指出,蘋果或會向相關用戶收取每月20美元費用,冀將開發AI成本轉嫁予用戶。



該名分析師預期Apple Intelligence將會加入至每月約19美元的Apple One訂閱服務中,或單獨收取10至20美元費用。

蘋果於6月時公布Apple Intelligence時指出,會增強Siri語音助手功能,並提高自動生成式電郵及圖像等功能。

分析師指出有關功能會逐步推出,惟預料初期在內地及歐洲地區無法使用。

蘋果商標 apple logo apple 蘋果公司 A general view outside the new Apple store at the Tun Razak Exchange (TRX) on June 22, 2024, in Kuala Lumpur, Malaysia.