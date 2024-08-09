九倉吳天海料高利率及高匯率因素將紓緩　有助港樓價企穩

九倉（0004）主席兼常務董事吳天海表示，撇除市場供應等因素，樓市需求仍受高利息及港元滙率高影響，但這兩項因素或在未來6至12個月開始紓緩，料將對樓市有幫助，帶動成交量增加及樓價相對企穩。對於旗下龍翔道新盤首批落成日期延後半年至今年底，他解釋，項目工程受到早兩年疫情拖慢，影響銷售時間表。同時項目為超級豪宅，買家要看現樓，故有待接近落成時再落實市務狀況。



九倉龍翔道188號豪宅新盤項目。（蔡偉南攝）

目前市場人士預期美國下月開始減息，但他難言香港會「跟好貼」，故判斷要6至12個月紓緩，希望「夠鬆動」，而實際情況「到時先知」。

航運公司調整航線對港不利

談及本港碼頭行業前景時，吳天海認為短期內不見有「轉角位」，並得悉今﹑明兩年的航線策劃已初步落實，目前情況對香港不利，只能期望下一次部署周期時香港能爭取到較多貨源。

圖為九倉旗下為現代貨箱碼頭。(劉定安攝)

內地樓市方面，吳天海稱，有個別內地發展商認為中央的一系列政策、尤其三中全會後的態度，能令內地樓市保底，但價﹑量何時重拾升軌，要看未來發展。因市況不利、回報不吸引及風險高，公司自2019年開始停止買地，惟現時若干地段可作考慮。雖然民企內房一般都沒有興趣或能力參與，不過優質地皮卻成為國企爭奪對象，風險回報不合理，未有適當投資機會。

他又稱，內地消費「不熱鬧」，隨着滙率變動，希望內地代購減少，令消費外流情況改善，讓消費力留在本土。

吳天海指出，內地樓市價﹑量何時重拾升軌，要看未來發展。

股息收入屬重要一環

九倉持有藍籌地產及新經濟股份為主的長期投資總額仍有377億元，問及會否套現部分資金用於收購會德豐地產時，吳天海坦言，「要有人肯賣，雙方情願，冇聽聞有賣方，不可一廂情願有成交」。公司入市作長期投資至今，經歷過金融市場動盪，目前整體仍有微利，每年的股息收入也是重要一環，而且大部分息率高過借貸利率，「一來一回仍有利可圖，冇計劃短期內賣出」。