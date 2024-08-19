耀才料港股日成交升至1500億　恒指方可試萬九點　籲收單邊印花稅

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，港股當前走勢將大概率與A股同步，即若A股炒上，港股則跟隨，如無特別刺激，則將在16500至18000點之間徘徊。除非全日成交額能至1500億元以上，則恒指目標可挑戰19000點。



港股料追隨A股走勢 南北水披露調整對交投影響不大

他表示5月時，港股曾出現希望，一方面，當時內地有許多內房救市政策出台；另一邊廂，當時人民幣一度轉強，刺激北水買盤。如今如果此兩項未有新推進，則港股走勢大概率跟隨A股上落。

而提及北水，許繹彬續指，在外資匱乏的情況下，北水仍是支持港股的買盤主力。近來「滬深港通」披露機制調整，今日（19日）恰為第二階段，不再披露南北水實時交易數據。許繹彬表示，南北水交易數據是否披露，料對刺激交投與否影響不大，如若A股日日升，則不必有數據披露，也可預計北水回流。

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，除非港股全日成交額能至1500億元以上，則恒指目標可挑戰19000點。（資料圖片）

籲美股期貨改為24小時交易 倡單邊收取印花稅

就打風不停市而言，許繹彬表示，此前疫情等其他情形下，都曾有預演，可套用於打風不停市。目前公司業務還涉及環球股市、期貨等，就算打風也有同事當值，因此加上港股，不過增多當值同事，料不會影響客戶交易。

耀才續指，目前在港上市的還有多隻美股相關ETF、窩輪及牛熊證等產品，但也未能與實際美股交易時段銜接，希望港交所盡快落實將上述產品，及將期貨交易產品改為24小時，與美股接軌，相信會令港股及期貨成交倍增，並與美國及新加坡等交易市場良性競爭。

許繹彬同時呼籲，希望單邊收取股票印花稅，認為將更利刺激交投。而有關收窄股票差價、無紙化交易、交易單位改善等措施，他則認為，對交投現狀影響有限。