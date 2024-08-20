內房｜惠譽指發展商削買地支出　補充土地儲備更保守

惠譽發表第二季內房市場觀察，指出隨著新建商品住宅銷售額和均價一同持續下探，該行評級的內房企業進一步削減買地支出。惠譽引述同花順數據顯示，一線及中能級城市住宅用地成交額按年分別下降 34%、42%，另外優質土地供應減少，也可能拖累部分經濟實力較強城市的土地銷售。



惠譽指出，土地銷售額持續收縮符合該行對新建商品住宅長期需求呈下降走勢的預期，惟可緩解存量住宅過剩問題，並有助改善供需平衡。

今年上半年一線城市房價承壓加劇，不過該行仍觀察到市場對優質地段高品質地塊的強勁需求。在取消限價後，7月初上海市中心兩宗地塊的溢價率分別高達21%、17%。惟一線城市整體土拍溢價率中位數下滑至中個位數，而中級城市則保持在低個位數。

2024年上半年，惠譽授評中資房企的補充土儲更加保守，該行認為業務重心高線城市的房價繼續走低，銷售亦隨之受挫。8家有公開可得數據的受評房企的權益購地支出佔合同銷售額的比重不足20%，中位數為8%，相對而言比率在2023年上半年和下半年的中位數分別在中雙位數、高雙位數。不過，有惠譽未有評級的房企有更激進的購地活動，一定程度抵消了房企土儲活動減少，該行認為是部分地方政府支持企業，已介入支持本地土地市場。