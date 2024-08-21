港交所：人民幣買港股涉系統升級及調整　對港股前景感樂觀

港交所（0388）上半年現貨市場日均成交1,104億元，按年跌4%，但較去年下半年升17%。



行政總裁陳翊庭表示，港股次季回暖，5月日均交易額達1,400億元。對於有指近兩個月市場回軟，她表示受到外圍因素影響，但港股基本面紮實，對前景保持審慎樂觀。

現在港股已經有人民幣的櫃枱，24隻大價股可以同時以港幣或者人民幣交易，被問及何時可以讓內地投資者直接用人民幣買在港上市的人民幣股票，將人民幣櫃枱連到港股通，她表示，由於牽涉到系統升級及調整，還要進一步探討，正緊密推進中。

Reits納入港股通進行準備工作

至於房地產投資信託基金納入港股通的進度，她指中國證監會4月已公布5項與香港的合作措施，港交所的準備工作正進行得如火如荼，若有新消息會盡快公布。

被問及何時會有中東企業來港上市，陳翊庭指，除了沙特交易所是認可證券交易所，名單近日新增阿布扎比證券交易所及杜拜金融市場，意味著當地企業可以來港第二上市，兩地合作再進一步，她本人10月將會探訪中東，參與投資峰會。